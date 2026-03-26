Fallece Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo de Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México.

Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, falleció, así lo informó el periodista Alberto Tavira.

Díaz Ordaz Borja fue hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y Guadalupe Borja. Le sobrevive su esposa Eugenia Castañón, con quien procreó 3 hijos.

Además, tuvo dos hermanos: Alfredo y Guadalupe, quienes fallecieron en 1993 y 2007, respectivamente.

“Me informa Mi CISEN que ha fallecido Gustavo Díaz Ordaz Borja, quien fuera hijo del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Le sobrevive su esposa Eugenia Castañón”, escribió el periodista Alberto Tavira en la red social X.

Me informa Mi CISEN que ha fallecido Gustavo Díaz Ordaz Borja, quien fuera hijo del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Le sobrevive su esposa Eugenia Castañón. pic.twitter.com/2ZrQI9odvO — Alberto Tavira (@betotavira) March 26, 2026

Gustavo Díaz Ordaz y su legado en México

Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, en lo que hoy es Ciudad Serdán, en el estado de Puebla.

En Oaxaca, estudió en el Colegio Saleciano, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Para 1937 obtuvo el título de abogado en el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla

El expresidente desempeñó diversos puestos académicos, políticos y judiciales en su estado natal, entre ellos, el de secretario particular del gobernador Maximino Ávila Camacho, juez presidente de la Junta de Conciliación, vicerrector de la Universidad de Puebla y secretario general de Gobierno durante el periodo de Gonzalo Bautista.

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. periodo en el que dejó un legado en materia política, de seguridad y de desarrollo social.

Además, el mandato del priista fue marcado con la actuación del Ejército Mexicano contra los estudiantes que exigían mejores condiciones de vida teniendo mayores libertades sociales y políticas.

También Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente mexicano encargado de inaugurar los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en el país.

Para dicho encuentro deportivo, el exmandatario federal construyó la Alberca Olímpica, el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olímpico, entre otras instalaciones deportivas que perduran hasta el día de hoy.

También el político mexicano será recordado como el impulsor de la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina, en 1967.

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JVR