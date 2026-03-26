Llega a San Lázaro minuta del Plan B electoral para análisis en comisiones

La Cámara de Diputados recibió durante la madrugada de este jueves la minuta del denominado Plan B de reforma electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

El documento llegó al recinto legislativo de Palacio Legislativo de San Lázaro alrededor de las 3:45 de la mañana, luego de haber sido aprobado por mayoría en el Senado de la República, en una sesión que se prolongó por varias horas y que estuvo marcada por el debate entre las distintas fuerzas políticas.

De acuerdo con el contenido de la minuta, la propuesta contempla modificaciones a dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, plantea reformar el artículo 115 en lo relativo a la integración de los cabildos municipales, estableciendo que estos deberán conformarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías.

Asimismo, se propone modificar el artículo 116 constitucional con el objetivo de fijar un límite al gasto de los congresos locales. En específico, la iniciativa establece que los poderes legislativos estatales no podrán exceder el 0.7 por ciento del total del presupuesto de egresos de sus respectivas entidades.

Uno de los puntos que finalmente quedó fuera del dictamen fue la modificación al artículo 35 constitucional. Esta propuesta no alcanzó la mayoría calificada necesaria en el Senado, debido a la falta de respaldo de la bancada del Partido del Trabajo, lo que impidió su inclusión en la minuta final.

En las últimas horas, legisladores de distintos grupos parlamentarios han comenzado a posicionarse sobre el contenido de la reforma, adelantando que el análisis en la Cámara de Diputados podría generar un nuevo debate en torno a la organización electoral, el gasto público y el equilibrio entre poderes a nivel local.

Fuentes legislativas señalaron que la Comisión de Puntos Constitucionales podría iniciar de inmediato la revisión técnica del proyecto, con la posibilidad de convocar a reuniones de trabajo en los próximos días, en medio de un contexto político marcado por la discusión de reformas estructurales impulsadas desde el Ejecutivo federal.

Tras la recepción formal de la minuta, la Mesa Directiva citó a la siguiente sesión del pleno para el próximo 7 de abril a las 11:00 horas, fecha en la que se prevé avanzar en el proceso legislativo de esta reforma, que aún deberá cumplir con los requisitos constitucionales antes de su eventual aprobación definitiva.

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FGR