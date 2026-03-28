Bajo alerta máxima de EU, 6 estados de México

El gobierno de Estados Unidos colocó a seis estados mexicanos en su nivel más alto de alerta para viajeros, una categoría que comparte con países marcados por conflictos armados y crisis de seguridad. La clasificación apareció en un mapa interactivo difundido por el Departamento de Estado, que pidió a sus ciudadanos evitar por completo esos destinos.

Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero integraron el grupo de riesgo extremo, identificado como nivel 4, el cual significa “no viajar”. Esa advertencia se reservó para regiones donde la seguridad personal puede verse gravemente comprometida por violencia, crimen organizado y secuestros.

El Dato: De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Estado, “la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es la máxima prioridad de la diplomacia estadounidense”.

A diferencia de las evaluaciones generales a otros países, el informe estadounidense desglosó la situación de México por entidad federativa. En ese análisis, sólo dos estados —Yucatán y Campeche— alcanzaron el nivel más bajo de riesgo que implica “tomar precauciones normales”.

En el siguiente escalón, el nivel 2, la autoridad pidió “extremar precauciones” en una amplia lista de territorios que incluyen a la Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, entre otros. Por encima de ese rango, el nivel 3 recomendó reconsiderar el viaje a entidades como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

Autoridades estadounidenses justificaron estas clasificaciones al señalar la presencia de delitos graves como homicidios, secuestros, robos y disputas entre grupos criminales, factores que elevan la vulnerabilidad de visitantes extranjeros. Además, reconocieron que su capacidad de asistencia consular resulta limitada en varias de esas zonas.

La alerta se publicó después de que Washington emitiera una advertencia global para sus ciudadanos en el extranjero tras las acciones militares en Irán. Dentro de ese contexto, el mapa no sólo evaluó a México, sino a todos los países del mundo bajo un sistema similar.

El sistema de alertas globales se organizó en una escala cromática de cuatro pasos en la que el azul indicó condiciones normales; el amarillo recomendó extremar precauciones; el naranja advirtió sobre riesgos relevantes, y el rojo estableció la alerta más alta al aconsejar evitar cualquier viaje. Países como Irán, Rusia y Somalia se ubicaron en esa última categoría, la misma en la que quedaron los seis estados mexicanos señalados.

Las autoridades responsables de crear este mapa agregaron en la documentación que algunas entidades clasificadas en niveles intermedios contenían zonas específicas con mayor peligro, lo que obligó a diferenciar entre áreas urbanas, corredores turísticos y regiones rurales.

Desde hace años, el Departamento de Estado utiliza este sistema como herramienta oficial para orientar a sus ciudadanos antes de salir del país. Las alertas se actualizan de forma periódica con base en reportes de embajadas, agencias de inteligencia y registros de incidentes.

Este mecanismo no implica restricciones obligatorias, pero sí influye en decisiones de viaje, seguros internacionales e incluso en políticas de empresas que envían personal al extranjero. En varios casos, el gobierno estadounidense también ha limitado la movilidad de sus propios funcionarios en territorios catalogados como nivel 4.