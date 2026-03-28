› Cerco a Aureoles

Y hablando de temas de Michoacán, el que un día sí y otro también está en la mira de la justicia es el exgobernador de la entidad, Silvano Aureoles. Y es que resulta que ayer un juez giró una nueva orden de aprehensión en su contra, esta vez por el asesinato de cuatro personas y tortura contra otras 10 y abuso de autoridad durante un operativo efectuado en 2017. Estos sucesos, nos recuerdan, ocurrieron el 5 de abril de ese año, cuando agentes intentaron retirar un bloqueo carretero en Arantepacua, Nahuatzen, el cual derivó en un enfrentamiento que tuvo un saldo fatal. Por cierto que no es el primer mandamiento judicial de este tipo que se gira contra quien gobernara el estado entre el 2015 y el 2021. Además de este proceso en el ámbito local también pesa en su contra otra orden de aprehensión de tipo federal por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, por un presunto desfalco que supera los 3 mil millones de pesos. Aureoles se encuentra actualmente en calidad de prófugo de la justicia.

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