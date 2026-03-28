Sheinbaum defiende nombre ‘Golfo de México’, tras dichos de Trump; ‘No queremos confrontación’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó este sábado que el nombre “Golfo de México” es el que México defiende oficialmente, y subrayó que su gobierno no busca una confrontación diplomática con Estados Unidos tras los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump en torno a la denominación de ese cuerpo de agua.

Durante la presentación del Plan Frijol Zacatecas en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal señaló que, aunque reiteró el uso del nombre histórico, no existe un conflicto con el gobierno de Estados Unidos ni se desea generar uno.

🚨 SHEINBAUM RESPONDE A TRUMP: ¡ES GOLFO DE MÉXICO!



🇲🇽 La presidenta @Claudiashein lo deja claro:



La cuenca entre México, EE.UU. y Cuba se llama Golfo de México 🌊



Respuesta directa a declaraciones de Donald Trump.

📌 La historia, la geografía y el mundo lo reconocen. pic.twitter.com/GdirJ7HxCg — El Charro Político (@CharroPolitico) March 28, 2026

Sheinbaum enfatizó que las relaciones entre ambos países son de cooperación y asociación, y que México mantiene ese enfoque pese a las diferencias sobre este tema.

Indicó que, en su opinión, la relación con Estados Unidos está basada en la colaboración en múltiples temas de interés bilateral, y que México seguirá promoviendo el uso de la denominación tradicional “Golfo de México”.

El tema surgió nuevamente después de que Donald Trump hiciera referencia al nombre del Golfo en un foro en Miami, donde —según su relato— detalló una conversación telefónica que sostuvo con la presidenta mexicana sobre una medida de su administración para renombrar el Golfo de México como “Golfo de America” en documentos oficiales dentro de Estados Unidos.

Trump mencionó que esa denominación se adoptó tras una orden ejecutiva firmada al inicio de su mandato y que el cambio fue implementado rápidamente por las autoridades estadounidenses.

En esa intervención del mandatario estadounidense, se incluyeron comentarios sobre la supuesta reacción de la presidenta mexicana durante la llamada, aunque no se ofrecieron detalles oficiales sobre la fecha exacta de ese contacto ni sobre acciones adicionales por parte de las autoridades mexicanas.

Donald Trump, ya como presidente de Estados Unidos, insiste en cambiar el nombre del Golfo de México. ı Foto: Reuters, La Razón.

La iniciativa de cambiar el nombre para uso oficial en Estados Unidos se remonta a una orden ejecutiva firmada en enero de 2025, en la que se instruyó a agencias federales estadounidenses a adoptar la denominación “Golfo de America” en documentos internos del gobierno estadunidense.

A nivel internacional, la denominación “Golfo de México” sigue siendo la más reconocida por organizaciones geográficas y tratados internacionales.

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MSL