› “Un sombrero caminando”

Cierra la semana con reflectores encima de Grecia Quiroz, a quien el miércoles pasado, durante una visita que hizo al Senado, un grupo de integrantes de la bancada de Morena intentó incomodarla con el grito de “Morón, Morón”, apellido del senador guinda que fuera adversario del esposo de la alcaldesa de Uruapan, Carlos Manzo —asesinado a tiros. Y es que ayer Quiroz se refirió de nuevo al asunto y consideró que se originó por “el miedo que provoca el que hayan visto un sombrero por ahí caminando”. No pocos son quienes prevén que buscará la gubernatura de Michoacán en la elecciones del año próximo, como tampoco son pocos quienes no pierden oportunidad de promoverla. Nos hacen ver que en las benditas redes hay una cuenta que se abrió este año y lleva el nombre de Grecia. Entre lo que publica, además de las actividades y noticias de la funcionaria, hay encuestas que ponen a la representante del Movimiento del Sombrero con ventaja rumbo a la elección en Michoacán el año entrante. Qué tal.

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