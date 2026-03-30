Alertan por escasez de agua en 37% de presas

Aspecto del Sistema Cutzamala en Valle de Bravo, Edomex, donde la Conagua registra 93% de llenado al corte del 7 de octubre del 2025.

Aun cuando el almacenamiento de las presas más importantes en el país no dista mucho de los indicadores “optimistas” del año pasado, resultado de las intensas precipitaciones que se registraron en la última temporada de lluvias, se advierte que el país deberá actuar con cautela en el manejo de las reservas hídricas a causa del pronóstico de un nuevo ciclo de sequía y escasez dentro de un periodo estimado de un lustro, con una situación de mayor riesgo que, desde ahora, ya se vislumbra para la región norte del territorio mexicano.

Con corte al 27 de marzo, 79 de las 210 presas más importantes a nivel nacional se encuentran a menos de la mitad de su capacidad de almacenamiento, lo que equivale al 37 por ciento de ellas ubicadas en 17 estados del país.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum y Víctor Manuel Castro, gobernador de BCS, encabezaron el 1 de marzo la supervisión de la presa El Novillo, que abastecerá a La Paz.

Esto resulta apenas una unidad menos que la registrada en el mismo periodo del año pasado cuando, para la misma fecha de marzo del 2025, se reportaban 80 embalses en la misma situación.

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Desde la perspectiva opuesta, 131 presas cuentan con agua por encima de la mitad de su capacidad. Entre éstas, destacan las presas del sistema lagunario del río Tamesí, en Tamaulipas; Nexapa, Puebla; José López Portillo, en Nuevo León, y Ramón López Velarde, en Zacatecas, que están al 100 por ciento de su capacidad; incluso, se mantienen un poco por arriba del nivel establecido.

En palabras de la académica y especialista Sandra López, para este año, se puede mantener una confianza en la disponibilidad del recurso hídrico con el que contará México; sin embargo, los pronósticos apuntan a que el incremento de la temperatura que ha venido registrándose en tiempos recientes podría derivar en nuevos escenarios de escasez para el futuro inmediato.

“Para este año, sí es válido el criterio del nivel de confianza que se tiene actualmente, porque el año pasado hubo muy buen panorama. La cuestión aquí es que los escenarios climáticos en México hablan de un incremento de la temperatura, incluso, mayor, mucho mayor, que el promedio a nivel mundial”, advirtió.

La especialista señaló que el aumento de temperaturas traerá como un efecto inminente la prevalencia de sequías.

De acuerdo con una reciente publicación del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la tasa de calentamiento en México se ha duplicado en los últimos 14 años, al pasar de 1.9 a 3.5 grados Celsius.

Frente a este escenario, la ingeniera ambiental por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) estimó que se podrían volver a experimentar adversidades climatológicas dentro de los próximos cinco años, ya que, además, las tendencias históricas marcan que es dentro de este periodo que se repiten los ciclos con las sequías más severas.

“Sí, dentro de este mismo lustro podemos observar las tendencias históricas de las sequías en México; aproximadamente se dan las sequías más fuertes cada cuatro o cinco años; entonces, lo probable es que en ese periodo se repita”, afirmó la especialista.

Sandra López recordó que el monitoreo a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya advierte un incremento en la temperatura de más de dos grados Celsius, lo que supera el promedio a escala global.

La especialista remarcó que el reto no es solamente garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano de los habitantes del país, sino, también, el cumplimiento al que el Gobierno está obligado a dar respecto al Tratado de Aguas de 1944 que se suscribió con Estados Unidos y que, en los meses recientes, fue motivo de reclamo por parte del Gobierno de Donald Trump, quien, incluso, amagó con imposiciones arancelarias si no se cumplía con la entrega de agua correspondiente al ciclo.

De allí es que subrayó que, si bien México debe cumplir con este tratado, también debe tomar medidas responsables para contar con la disponibilidad de agua en sectores clave como la agricultura, particularmente en la región norte del país, donde actualmente ya se han abierto escenarios críticos.

“El norte (es el más afectado). Ahí, obviamente, tenemos un gran sector industrial, comercial, de agricultura, y, a eso se le suma, que allí se presenta la mayor parte de los episodios de sequía. Entonces, realmente ésa es el área más afectada, pero bueno, también podríamos mencionar a la parte del centro del país por la concentración de la urbe de la mancha urbana”, señaló Sandra López.

Las presas con los niveles más bajos de almacenamiento hídrico, por debajo de la mitad, se encuentran en 17 entidades federativas, entre ellas: Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, en el norte, y Estado de México, Morelos y Querétaro, en la región central.

Situación hídrica en México

Nivel actual en las 210 presas más importantes en el país.

2 presas están por arriba del 100 por ciento de llenado.

21 presas se encuentran entre 80 y 100 por ciento.

78 presas reportan entre 50 y 80 por ciento.

109 presas presentan niveles inferiores al 50 por ciento.