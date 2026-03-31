PAN iría solo en 2027: Marko Cortés apuesta por romper coaliciones en lo federal

El senador Marko Cortés lanzó una propuesta que marca un giro estratégico para el Partido Acción Nacional de cara a las elecciones intermedias de 2027: que los partidos compitan sin coaliciones en el ámbito federal, aunque se permitan alianzas en las contiendas locales.

Esto, luego de que el legislador considerara que unirse con otros partidos en lo federal tiene un costo oculto que el PAN ya no puede permitirse.

“Cuando haces una coalición en lo federal, ganas más mayorías, pero pierdes algo de representación proporcional”, advirtió Cortés, quien fijó como meta superar los 104 diputados federales que el partido conquistó en la elección intermedia de 2021.

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La lógica detrás de la propuesta dijo, que las coaliciones distribuyen votos entre varios partidos y diluyen la votación individual, lo que reduce los escaños de representación proporcional que cada instituto político puede obtener por sí mismo. Ir solos, argumenta Cortés, permitiría al PAN consolidar una bancada propia más numerosa en San Lázaro.

Partido Acción Nacional ı Foto: Especial

Sin embargo, el senador reconoció que esa apuesta no aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.

En el plano local, explicó, las coaliciones pueden ser determinantes para arrebatar gubernaturas y alcaldías, sobre todo ante la posible alianza que Morena podría tejer con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

“Son realidades muy distintas”, insistió Cortés, quien citó el caso reciente de la alianza PAN-PRI en Durango, que le permitió al blanquiazul retener la capital del estado.

El senador mencionó entidades donde el PAN difícilmente podría competir en solitario con posibilidades reales de triunfo, entre ellas Zacatecas, Colima, Michoacán, Nuevo León y Sonora, y subr1ayó que cada estado deberá evaluar su estrategia según su propio contexto político.

Cortés Mendoza también recordó que el partido no limitará sus candidaturas a militantes: buscará abrir los distritos federales a perfiles ciudadanos que amplíen la base electoral panista y doten al partido de mayor competitividad en zonas donde históricamente ha tenido dificultades para crecer.

Marko Cortés en una imagen de archivo. ı Foto: larazondemexico

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LMCT