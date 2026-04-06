Hay vínculo partidista de transportistas que protestan, afirma Sheinbaum; asegura que hay diálogo y apoyo al sector

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa de este lunes.

Ante la movilización de transportistas que se preveía para este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay algunos de los inconformes que tienen vínculos partidistas y se mantuvo en el dicho de que no hay razón para que se emprendan los bloqueos advertidos para hoy, pues a los cuales aseguró que continuarán con el diálogo.

Para este 6 de abril la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) tenían planeados bloqueos y movilizaciones en las principales carreteras de la República Mexicana, para exigir al Gobierno Federal que dé respuesta a sus demandas, las cuales fueron planteadas con movilizaciones que se emprendieron desde el año pasado y que, aseguran, no han sido cumplidas.

-¿Hay tintes políticos?, se le preguntó a Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia.

-“Pues hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos uno, pues ya que cada quien tome sus conclusiones”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se emprendieron acciones para apoyar al sector del campo, el cual se enfrenta a una baja en los precios de granos como el sorgo, maíz, frijol y trigo, los cuales son resultado de situaciones a nivel internacional.

Derivado de ellos se han sostenido reuniones y aseguró haberlos recibido de manera personal para establecer un acuerdo con los compradores de grano, principalmente las harineras, a fin de que se priorice la compra de la producción mexicana, aunque reconoció que esto aún no se ha concretado en la firma de un acuerdo pero afirmó que se tiene avances.

También comentó que desde noviembre a la fecha se han invertido alrededor de cuatro mil millones de pesos en apoyos directos a alrededor de 45 mil productores, pero también comentó que el presupuesto no tiene la capacidad de llegar a cubrir los montos que el sector exige.

“Hay algunos líderes, tres o cuatro líderes realmente de algunas organizaciones que son los que están promoviendo el cierre de las carreteras. Y no es que haya esa razón por parte del Gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también pues los recursos que tenemos eh no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que son pocos los agricultores que no están de acuerdo con este plan.

En cuanto al sector transportista, Claudia Sheinbaum Pardo expuso que la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes atiende las quejas sobre los trámites de licencia de los conductores, mientras que la guardia nacional ha emprendido operativos para atender la inseguridad en las carreteras.

“Por eso ayer la Secretaría de Gobernación dice: ‘No vemos razón para las movilizaciones porque está la puerta abierta para el diálogo’, y al mismo tiempo se ha estado atendiendo las demandas que tienen. Entonces, ¿por qué razón van a movilizarse si hay un diálogo permanente abierto. Entonces, esto es lo que dice la Secretaría de Gobernación. Si se movilizan, de todas maneras, pues estará la Secretaría de Gobernación atendiendo, pero es importante que el pueblo de México sepa pues que estamos atendiendo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR