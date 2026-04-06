PRI exige apoyos urgentes al campo sinaloense; 24 mil productores al borde de la quiebra

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado alertó que más de 24 mil productores agrícolas de Sinaloa enfrentan el riesgo de quiebra ante el incumplimiento del gobierno federal en el pago de apoyos comprometidos.

La senadora Paloma Sánchez Ramos señaló que los productores sinaloenses acumulan más de dos años en espera del pago de 750 pesos por tonelada, recurso comprometido dentro del programa de precios de garantía.

A ello se suma que el precio proyectado para la próxima cosecha (4 mil 100 pesos por tonelada) resulta insuficiente frente a los costos reales de producción.

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“Sin este respaldo, más de 24 mil productores en Sinaloa se irán a la quiebra”, advirtió la senadora, quien precisó que el sector requiere al menos seis mil pesos por tonelada para garantizar su viabilidad.

Quien trabaja la tierra no puede seguir sembrando solo.



Morena ha abandonado al campo, que hoy requiere apoyo urgente, con seriedad, inversión y un verdadero compromiso. pic.twitter.com/SECa88dKBx — PRI (@PRI_Nacional) April 6, 2026

Sánchez Ramos calificó de inaceptable la postura del gobierno federal ante las movilizaciones. Criticó que la Secretaría de Gobernación emitiera un comunicado en el que sostuvo que “no existe razón para manifestarse”, lo que a su juicio evidencia que “las autoridades no escuchan a quienes alzan la voz en este país frente a las injusticias que viven”.

La senadora urgió al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los productores y advirtió que, sin apoyos suficientes ni precios justos, “el campo sinaloense carece de condiciones para sostenerse”.

“‘Estamos quebrados’, agricultores en Sinaloa y en todo el país van a paro indefinido por crisis en el campo. También, transportistas protestan por la crisis de seguridad en las carreteras. Morena no resuelve, solo pone excusas o culpa al pasado.”, expresó la senadora a través de redes sociales al respecto del tema.

"Estamos quebrados", agricultores en Sinaloa y en todo el país van a paro indefinido por crisis en el campo.



También, transportistas protestan por la crisis de seguridad en las carreteras.



Morena no resuelve, solo pone excusas o culpa al pasado.

¡Exigimos justicia! — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) April 6, 2026

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LMCT