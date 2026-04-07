A la semana, 5 mil mdp para evitar gasolinazos

La entrega de subsidios por parte del Gobierno federal al sector gasolinero en México para contener el incremento de precios al combustible, derivado de los conflictos internacionales que impactan en el sector, ha representado que cinco mil millones de pesos dejen de ingresar semanalmente al erario para su inversión en programas y proyectos, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En una referencia de reclamo a los gasolineros, que a pesar de que reciben subsidios insisten en vender la gasolina y el diésel por arriba de los costos acordados con la Federación, la mandataria mencionó que no se puede permitir que dicha situación continúe.

El Dato: El acuerdo voluntario con los gasolineros implica que la Magna debe costar menos de 24 pesos por litro, mientras que el diésel no debería superar los 28.28 pesos.

“Para que tengan una idea, en una semana, lo que está dejando de percibir el Gobierno por impuesto del IEPS son más de cinco mil millones de pesos… de lo que estamos compensando por el precio. Entonces, no podemos permitir que los gasolineros se pasen, porque esa reducción de cinco mil millones de pesos que ingresa al erario público para destinarlo a los programas de Bienestar, a todo lo que se requiere en nuestro país, a lo que nos hemos comprometido con el pueblo, pues no puede ser que haya gasolineros que, de manera tramposa, estén subiendo el precio, a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina Magna ni del diésel”, explicó.

Expuso que para el caso de Pemex se destinan alrededor de tres mil millones de pesos como ingreso adicional.

En búsqueda de que el precio de diésel, que actualmente debe estar en un promedio de 28 pesos, se reduzca un poco más, es que la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se mantienen en diálogo con el gremio gasolinero, al advertir que, si el combustible se encarece, tendrá un impacto en la inflación en México.

“Entonces, es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas y no puede ser que los gasolineros pues se pasen de lanza”, declaró.

En este contexto, la Presidenta sugirió a los consumidores que elijan los mejores establecimientos para adquirir el combustible que necesitan al precio más justo.

3 mil millones de pesos capta el Gobierno federal de ingresos de Pemex

Agregó que podrían establecerse sanciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y mencionó que regresará la estrategia de colocar lonas en los establecimientos donde se identifiquen precios por arriba de los acordados.

BANCARIZACIÓN. Como parte del plan para reducir la circulación de dinero en efectivo e incrementar la bancarización en México, el Gobierno impulsará que se abran cuentas bancarias con mayor facilidad, sin necesidad de requerir un registro formal ante la SHCP.

La Presidenta comentó que esta práctica ha sido realizada en otros países y aseguró que esto permitirá que la gente que aún no cuenta con un RFC, el cual es tramitado ante Hacienda, pueda contar con una cuenta digital de su dinero y luego formalice.

“Que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda para formalizar la economía. Esto se ha hecho en muchos lugares del mundo. De tal manera que la gente que no tiene su RFC pueda no utilizar el efectivo, sino que primero bancarizarse y después ya formalizarse a través de distintos esquemas. Ésas son las llamadas cuentas N2 o N3. En eso se está trabajando”, explicó.