ANTAC acusa intimidación en su protesta

En medio de acusaciones contra el Gobierno por sabotaje e intimidación, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) realizaron bloqueos en carreteras y tomaron casetas para permitir el paso de automovilistas, a fin de exigir el cumplimiento de sus demandas, tal como las han exigido, particularmente, en el último año.

Aunque el llamado a las movilizaciones convocaba a iniciar desde las 7:00 horas de este lunes, fue hasta pasadas las 10:00 horas de la mañana cuando la ANTAC confirmó que ya se encontraban desplegados en carreteras de los estados de Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Jalisco, Estado de México y Tlaxcala.

El Dato: Miembros del FNRCM exigen apoyos para continuar sembrando, denuncian altos costos en fertilizantes, semillas y combustible y pago de precios bajos por sus productos.

Aunque las autoridades federales únicamente identificaron 11 bloqueos en 9 estados, los transportistas aseguraron haberse desplegado en 20 entidades.

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La vocera de la ANTAC, Janeth Chumacero, acusó que se enfrentaron a lo largo del día a un sabotaje para minimizar su movilización y aseguró que las autoridades han recurrido a otras organizaciones de transportistas para provocar confusión respecto de las movilizaciones.

Además, señaló que alrededor de los bloqueos se han visto operativos de movilización: “este régimen está utilizando, como siempre, a los esquiroles del transporte y del campo para que exista confusión entre los transportistas y entre los agricultores. Responsabilizamos al Gobierno de México de actos de intimidación y de represión, porque en algunos estados donde se está llevando a efecto nuestro paro nacional hay presencia ya de policías estatales con grúas”.

La vocera gremial advirtió que se señalará al Gobierno en caso de que alguno de los miembros de la ANTAC sea blanco de agresión o delito durante la protesta: “Hoy responsabilizamos al Gobierno de cualquier acción en contra de nuestros dirigentes del Frente y de la ANTAC, así como en contra de nuestros compañeros manifestantes. Los responsabilizamos por su integridad física, cualquier cosa que les suceda, ustedes son responsables. Nosotros estamos realizando una movilización con base en derecho constitucional”.

A lo largo de la jornada, los inconformes desestimaron las respuestas dadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Presidencia de la República, al asegurar que las cifras con las que se buscó contradecirlos no son percibidas como una mejoría real en el trabajo que desempeñan.

“Mientras el Gobierno presume cifras y proyecciones, quienes trabajamos la tierra enfrentamos el abandono más profundo”, señalaron desde el FNRCM.

También se quejaron de que se permita la entrada de granos provenientes de otros países y de leche que consideran de baja calidad, lo que baja su competitividad.

La inseguridad es un asunto que también expresaron como una preocupación, ya que denunciaron ser víctimas de cobro de piso y del control en las cadenas de distribución por parte de grupos externos que “asfixian” la rentabilidad de sus actividades.

No somos políticos, sino luchadores sociales, revira

› Por Yulia Bonilla

David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), denunció que el sector ha sido objeto de boicot y actos de intimidación en medio del paro anunciado a partir de este 6 de abril en varios puntos del país, los cuales, sostuvo, no tienen vínculos partidistas.

En entrevista con Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, el líder gremial dijo que este lunes comenzaron a instalarse bloqueos carreteros en algunos estados y que se incorporarán más manifestantes en una paralización indefinida.

“Reitero, como es por tiempo indefinido, pues no importa que empecemos hoy a las siete, ocho de la noche, porque esto pues apenas inicia”, explicó el líder gremial.

Estévez Gamboa negó que la causa sea partidista, como acusó la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que afirmó que él es un luchador social y, junto a sus compañeros del sector, se manifiestan por necesidad, en medio de lo que ellos ven como una crisis de seguridad, donde los transportistas son víctimas de asaltos y extorsiones.

Instó a que el Gobierno verifique en los registros abiertos para corroborar que no pertenece a ningún partido político: “Que busquen a Morena, que busquen al PRD, que busquen en cualquier partido porque no voy a estar ahí. A lo mejor me pusieron ahí, pero yo no estoy como militante de ningún partido. Por otro lado, yo soy un luchador social. No soy político. Entonces, soy un hombre que siempre traigo cuestiones sociales, necesidades de la gente. Yo creo que se está equivocando”, aclaró.

Además, calificó como “desafortunadas” las cifras dadas por el Gobierno que establecieron que los inconformes no eran más de 600 en el país. No obstante, admitió que eran pocos los bloqueos que se concretaron, lo cual atribuyó al sabotaje.