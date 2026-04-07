CSP: Con 4T más inversión en infraestructura educativa que con el neoliberalismo

LA PRESIDENTA, ayer, con la directora de La Escuela es Nuestra.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinará la inversión más alta a la mejora de la infraestructura en planteles escolares, al comparar lo hecho por los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) en siete años con las administraciones neoliberales al inicio de siglo.

Al participar en la conferencia de prensa, Delgado Carrillo comentó que para el periodo 2024 al 2030 se estima destinar 350 mil millones de pesos, por medio de programas como La Escuela es Nuestra y el bachillerato nacional.

El dato: La SEP indicó que está abierto el registro a la plataforma Mi derecho, mi lugar, hasta el 17 de abril, en el sitio: miderechomilugar.gob.mx, dirigido a estudiantes de secundaria.

El monto educativo representa la inversión más elevada en comparación con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y López Obrador.

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De esta manera, el funcionario federal comentó que las primeras tres administraciones alcanzaron inversiones por 304 mil 907 mdp al sector educativo; mientras que en los últimos dos periodos —desde el 2019, con López Obrador, hasta 2026 con Sheinbaum Pardo—, suman 341 mil 786 mil millones asignados al mismo rubro.

El titular de la SEP, Mario Delgado, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

Visto desde otra forma, en los últimos siete años se rebasó la inversión hecha en los 18 años anteriores.

Al respecto, la mandataria federal comentó que a esto se suman los recursos asignados a becas para estudiantes, salario para profesores y más obras con las cuales se ampliará la oferta educativa.

160 mil millones de pesos ha destinado el Gobierno federal a becas educativas

“Ésta es, realmente, la esencia de la Cuarta Transformación y la educación como centro de la transformación, la educación pública. Si a esto, 350 mil millones de pesos, le agregamos las becas este año, estamos destinando 160 mil millones de pesos en becas… Y, por supuesto, el aumento salarial a los profesores, más plazas para maestros, más docentes para educación media superior, más escuelas de educación media superior, el bachillerato nacional”, detalló Sheinbaum Pardo.

Al ahondar en los programas, Mario Delgado destacó que, por medio del reforzamiento para ampliar la oferta educativa en el nivel medio superior, se abrirán 200 mil 25 nuevos lugares para estudiantes, por medio de las más de 500 acciones emprendidas desde 2025.

Resaltó que, a diferencia de las administraciones anteriores, ahora se destinan los recursos directamente a los comités de madres y padres de familia y docentes, al ser éstos quienes conocen las necesidades de los planteles en los que estudian sus hijos y son quienes determinan su uso.

Delgado Carrillo informó que en mayo dará inicio el pago correspondiente al programa La Escuela es Nuestra, con el que el Gobierno federal destina recursos para mejorar planteles de educación básica y media superior por medio de obras y mejoras a los planteles.

Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, comentó que se ha logrado la ampliación de cobertura a escuelas del nivel básico y medio superior, por medio de la entrega de recursos a través de comités escolares.

Recordó que la inversión de este año es de 26 mil millones de pesos a 75 mil 405 escuelas para 8.5 millones de estudiantes.

Comentó que, al haber concluido la primera etapa de asambleas, se han realizado actividades en 72 mil 349 planteles en ambos niveles educativos, lo que representa un avance de 96 por ciento.

Explicó que en el primer trimestre se realizaron visitas de los servidores de la nación; entre abril y mayo se entregarán las tarjetas y en mayo se realizará el pago.

En cuanto a la cobertura de este programa, comentó que este año se alcanzará el cien por ciento en secundarias y cien por ciento en medio superior, lo que llevará a que puedan recibir recursos hasta en tres ocasiones durante el sexenio.