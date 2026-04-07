CURP Biométrica para adultos mayores: Requisitos y cómo tramitarla con tu tarjeta INAPAM

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar la suplantación de identidad, el Gobierno de México impulsa la transición hacia la CURP Biométrica. Los requisitos y el trámite completo ya está disponible con la tarjeta INAPAM.

Esta evolución digital vincula la clave tradicional con rasgos biológicos únicos, facilitando a los adultos mayores el acceso a programas sociales, salud y trámites bancarios con mayor protección.

A diferencia del formato en papel, este registro vincula tu clave con datos irreplicables. Este trámite del sistema de RENAPO (Registro Nacional de Población) conforma la CURP Biométrica con los siguientes datos:

Reconocimiento facial: Fotografía de alta resolución.

Huellas dactilares: Registro de los 10 dedos.

Escaneo de iris: Toma digital de ambos ojos.

Firma digital: Rúbrica capturada en pad electrónico.

¿Se puede usar la tarjeta INAPAM?

De acuerdo con los lineamientos actuales, la credencial vigente del INAPAM es aceptada como identificación oficial para el trámite. No obstante, se recomienda llevar también el INE para evitar cualquier inconsistencia y si se necesita para cualquier aclaración.

Para que tu visita al módulo sea exitosa, presenta original y copia de:

Identificación oficial: INE, Pasaporte o INAPAM. CURP actual: Impresión reciente. Acta de Nacimiento: Certificada y en buen estado. Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses. Correo electrónico: Activo para recibir confirmaciones.

Tarjeta INAPAM como opción a identificación oficial ı Foto: INAPAM

Trámite CURP biométrica paso a paso

El proceso es presencial para la toma de los datos biológicos. Las etapas son las siguientes:

Localización: Acude a los módulos de la Dirección General del Registro Civil o oficinas de RENAPO. Cita previa: Agéndala en el portal de la Secretaría de Gobernación. Existen ventanillas de atención prioritaria para adultos mayores. Captura: El personal realizará la toma de huellas, fotografía de iris y firma. Entrega: Tras validar los datos, recibirás la constancia que acredita tu respaldo biométrico en el sistema nacional.

Mantener tu documentación al día garantiza que los beneficios de ley sigan llegando de manera directa y segura.