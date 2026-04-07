Más de 369 aspirantes al INE presentan examen de aptitud

EN MEDIO de vallas metálicas, personal de resguardo e indicaciones no escritas de seguir el protocolo y evitar hablar con la prensa, transcurrió la aplicación del examen de opción múltiple que 369 aspirantes a las tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE) rindieron en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, en una jornada marcada por controles estrictos.

Ningún aspirante podía ingresar al salón con celular, tableta ni equipo electrónico de ningún tipo.

El Tip: Los resultados del examen se difundirán el jueves, luego de lo cual se realizarán pruebas de idoneidad y entrevistas públicas.

El primero en salir, una hora y 10 minutos después de iniciado el examen, fue Hidalgo Victoria Maldonado, aspirante con más de 30 años de trayectoria en el sistema electoral —pasando por el extinto IFE, el OPLE y el Instituto Electoral de Yucatán—. Resolvió el examen de 100 preguntas en una hora, la mitad del tiempo disponible.

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“Las preguntas fueron bastante claras, sólo que había que pensarle bien cada una de las respuestas. Confío plenamente y por eso estamos participando”, señaló.

El área que más peso tuvo en la evaluación fue, según coincidieron varios aspirantes, la fiscalización electoral.

3 consejeros concluyeron su ciclo el viernes pasado

Uno de los nombres más mencionados antes del examen fue el de Flavio Cienfuegos, señalado públicamente como cercano a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al haber sido su jefe de oficina y a quien posteriormente intentó colocar en la Secretaría Ejecutiva sin éxito. Éste último, al concluir el examen, ante los medios de comunicación rechazó tener favoritismo en el proceso.

“Colaboré con la presidenta del Consejo (General del INE) en otra época, hay una relación profesional y hasta ahí”, dijo.

Héctor Herrera Ocampo, periodista originario de Pachuca, Hidalgo, también ocupó casi la totalidad de los 120 minutos. Rechazó los señalamientos en torno a posibles irregularidades en el proceso: “Estoy seguro de que no hay dados cargados; estamos en plena convicción de ello”.

Consultado sobre el perfil ideal para las tres posiciones, reconoció que la autonomía partidista es difícil de alcanzar en la práctica: “Cada partido tiene cosas buenas, entonces hay que tomar de todo un poco”.

Luis Alberto Hernández Morales, presidente del Instituto Electoral de Baja California (IEPBC), subrayó el peso inusual de la fiscalización en la prueba: el examen estuvo “muy cargadito en fiscalización” respecto al proceso anterior: “Es un órgano político y técnico; yo creo que hay muy buenos perfiles”.

Hernán González Salas, consejero del OPLE de Tabasco, calificó la evaluación como “bastante bien estructurada y enfocada totalmente en la materia electoral”. Salió, dijo, “con buen sabor de boca”.

Ante los señalamientos sobre aspirantes presuntamente vinculados a Guadalupe Taddei, expresó: “Es una convocatoria pública y toda la ciudadanía que cumpla los requisitos tiene derecho a participar”.