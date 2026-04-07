Productores agrícolas y transportistas mantienen tres bloqueos activos en carreteras del país

Las movilizaciones de productores agrícolas y transportistas continúan en distintas regiones del país, aunque el número de bloqueos carreteros se redujo en las últimas horas.

De acuerdo con el más reciente corte oficial, tres cierres permanecen activos tras la liberación de dos de las cinco vías que se encontraban afectadas.

Las carreteras que aún presentan bloqueos se ubican en Baja California, Guanajuato y Tlaxcala, según la información difundida por autoridades federales.

Entre los puntos que siguen con afectaciones se encuentra la Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado, en Mexicali, Baja California; la Carretera Federal 110, tramo Pénjamo–La Piedad, en Guanajuato; y la Carretera Federal 136 de la México-Veracruz, en Tlaxcala.

#ViaLibre en #Morelos tras cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 054+400, en la autopista siglo XXI. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 7, 2026

Horas antes, el reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob) señalaba que también había cierres en la autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta Contepec, en Michoacán, así como en la Autopista Siglo XXI, en Amilcingo, Morelos. Sin embargo, ambas vías ya fueron liberadas.

En medio de las protestas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el llamado a los grupos movilizados para evitar afectaciones a la población y no bloquear las vías de comunicación. La funcionaria sostuvo que las demandas del sector han sido atendidas mediante mesas de diálogo.

Según el Gobierno de México, la atención a estas organizaciones se ha desarrollado a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con una estrategia enfocada en la negociación y el seguimiento a sus planteamientos.

Las autoridades detallaron que, desde octubre pasado, se han realizado 27 reuniones con representantes de productores, entre encuentros presenciales, reuniones estatales y sesiones virtuales.

Entre los temas que forman parte de la agenda acordada se encuentran apoyos complementarios al precio, acceso a financiamiento, comercialización, acopio de alimentos y respaldo a proyectos productivos.

En conferencia de prensa reiteramos el llamado a organizaciones de transportistas y agricultores, que se movilizan, a no obstruir vías de comunicación para evitar afectaciones a la población. Informamos que sus demandas han sido atendidas puntualmente. En el @GobiernoMX… pic.twitter.com/4lqXyOOQ3H — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 6, 2026

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LMCT