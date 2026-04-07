Sentencian a tres integrantes de ‘La Barredora’ por narcotráfico y portación de armas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra tres integrantes de La Barredora, organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armamento en el sur del país.

El fallo estableció penas de hasta 24 años de cárcel tras acreditar su responsabilidad en delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El caso se originó en marzo de 2012, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Crispín Elacio Dolores, Rodrigo Pérez Rodríguez y Jonatan Mendoza Rivera. Las autoridades los trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social número 3 “Noreste”, en Matamoros, Tamaulipas, donde permanecieron bajo proceso.

La #FGR obtuvo sentencia de 17 años de prisión en contra de Crispín “N”, Jonatan “N” y Rodrigo “N”, por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud), portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra… pic.twitter.com/bnOYwkS5qA — FGR México (@FGRMexico) April 7, 2026

Una década después, un juez ordenó reponer el procedimiento en su contra. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó nuevamente las pruebas, lo que permitió sostener la acusación y obtener una resolución condenatoria.

El tribunal impuso a Mendoza Rivera una pena de 24 años y tres días de prisión por delincuencia organizada en la hipótesis de contra la salud, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Crispín Elacio Dolores y Rodrigo Pérez Rodríguez recibieron 17 años de cárcel cada uno, de los cuales han cumplido ya 14. El primero enfrentó cargos adicionales por posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, mientras que al segundo se le acreditó posesión de marihuana con el mismo propósito.

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MSL