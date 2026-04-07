Siempre habrá diálogo, pero no se regresará a dar dinero a organizaciones: CSP a transportistas y campesinos

Bloqueo de campesinos el lunes 6 de abril del 2026 en carreteras del país.

Al reportar que el número de bloqueos carreteros se redujo a dos en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se mantendrá el diálogo abierto con el sector transportista y campesino; sin embargo, advirtió que algo a lo que el gobierno no volverá al esquema en donde se entregaban los apoyos a las organizaciones.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hasta esta mañana ya únicamente se reportan bloqueos en los estados de Guanajuato y Baja California.

“En el caso de Baja California hay una vía alterna; en el caso de Guanajuato, se está hablando con las personas, pero realmente no fue lo que habían dicho que iba a hacer y se atiende, siempre va a haber diálogo. Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se le dé el dinero a las organizaciones. Eso sí ya no”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este martes en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que hay disposición a mantener las conversaciones para escuchar sus demandas, las cuales aseguró que ya han sido atendidas, como por ejemplo con los programas para impulsar la producción de frijol en Zacatecas.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó en que se mantendrá la instrucción de que las entregas de dichos apoyos sean de manera directa.

Claudia Sheinbaum Pardo también reiteró que dichos programas para atender sus exigencias tienen límites, porque el presupuesto público no alcanza para cubrir en los términos bajo los que se exige.

“El apoyo va de manera directa. Eso es lo que les decimos a todos los que están manifestándose. Hasta el límite de lo que se puede con el presupuesto público se apoya por la baja los bajos precios del grano con apoyo del gobierno de los estados, incluso de los compradores que los hemos tenido en las mesas de trabajo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR