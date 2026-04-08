ANTAC denuncia agresiones en bloqueos

Productores y transportistas liberaron ayer la caseta de una carretera en Culiacán, Sinaloa.

LUEGO DE DENUNCIAR agresiones y represión cometida por autoridades durante su jornada de movilización por segundo día consecutivo, la Asociación Nacional de Transportistas, A.C. (ANTAC) decidió suspender los bloqueos y advirtió que más adelante se emprenderán otras acciones.

Luego de reanudar algunos bloqueos en los estados de Veracruz, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, los manifestantes comenzaron a advertir desde temprana hora que uniformados, particularmente en territorio tlaxcalteca, se aproximaron a su protesta y los agredieron.

Imágenes compartidas por la ANTAC muestran momentos en donde, desde vehículos que fueron atribuidos a las autoridades, lanzaban pirotecnia contra los tráileres atravesados en las carreteras.

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11 manifestaciones en 9 entidades se realizaron el lunes

En su momento, se aseguró que hubo algunos detenidos, sin que se precisaran nombres y la cantidad.

Hacia la tarde, la organización confirmó que las agresiones se dieron en las movilizaciones registradas en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.

“La misma autoridad que tantas veces ha estado ausente cuando el crimen nos roba, agrede, desaparece y arrebata la vida, hoy sí apareció… pero para reprimir, golpear y detener a quienes sólo pedimos vivir y trabajar con dignidad. Nos sorprende que en los estados más peligrosos de transitar del país, sea donde reaccionaron con mayor violencia; les ofende nuestra protesta y no nuestro dolor”, reclamó.

Tras los hechos, los manifestantes acordaron detener los bloqueos de manera momentánea y pidieron a sus integrantes estar atentos a próximas convocatorias.

“Hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan. Porque hoy el riesgo no sólo proviene del crimen organizado. Hoy también viene de un Estado que responde con violencia a las exigencias legítimas”, reclamaron.

En el pronunciamiento emitido negaron de nueva cuenta que su protesta tenga fines económicos, sino que se basa “en los instintos más básicos de supervivencia”.