BlackRock mantiene interés en invertir en México, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la firma gestora de inversiones BlackRock mantiene su interés en continuar con la inyección de capital en México.

Al comentar sobre la reunión que sostuvo este martes con Larry Fink, presidente de la gestora -considerada una de las más importantes a nivel mundial-, dijo haber abordado los planes de proyectos mixtos que se tienen para México, en medio de la situación internacional que se atraviesa.

A pesar de que no se llegó a ningún acuerdo nuevo, subrayó que mantuvieron la disposición para más inversiones privadas.

Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país. pic.twitter.com/uPLMEP6GEI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

“Con él, hablamos de los proyectos mixtos que estamos desarrollando en el país, de la digitalización de la economía y platicamos un poco de la situación internacional y ellos siguen interesados en que los fondos de BlackRock puedan invertirse aquí en diferentes proyectos. No quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en seguir invirtiendo con privados en nuestro país”, dijo

Destacó que Fink señaló como importante el acelerar las inversiones de infraestructura y mencionó sobre la “gran oportunidad que tiene México” en el aspecto internacional.

¿Quién es Larry Fink?

Larry Fink, cuyo nombre completo es Laurence D. Fink, es presidente y director ejecutivo de BlackRock, firma que cofundó en 1988. Desde entonces, ha encabezado el crecimiento de la compañía hasta convertirla en un referente global en soluciones de inversión y tecnología, con la misión de ayudar a sus clientes a fortalecer su futuro financiero.

Antes de crear BlackRock, formó parte del Comité de Dirección y fue director gerente en The First Boston Corporation; además, participa en distintos organismos e instituciones como el Foro Económico Mundial, el Centro Médico NYU Langone, el Museo de Arte Moderno, el Instituto Aspen, la Universidad de Tsinghua en Pekín y la Alianza para la Ciudad de Nueva York.

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LMCT