Cámara de Diputados aprueba en lo general el ‘Plan B’ de la reforma electoral

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el llamado “Plan B” de la reforma electoral en un debate marcado por acusaciones cruzadas de centralismo, simulación y omisiones legales.

El dictamen contó con 377 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano, y 102 en contra del PRI y PAN.

Entre posturas encontradas de las bancadas, el bloque mayoritario defendió que se trata de una medida para “racionalizar el gasto” y la oposición denunció un intento de “centralizar el poder” y simular cambios sin atacar problemas de fondo como la injerencia del crimen organizado.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, de Morena, aseguró que la propuesta, derivada de la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca “robustecer nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones, respetar el federalismo y promover la austeridad en todos los poderes” . Añadió que los cambios plantean “hacer una democracia más confiable, más eficaz y representativa” sin incurrir en “gastos excesivos desproporcionados”.

El legislador subrayó que la reforma pretende estandarizar la integración de los ayuntamientos, limitar el gasto de los congresos locales y ajustar remuneraciones de servidores públicos, al tiempo que enfatizó que “ no trastoca la autonomía plena del INE ni de los órganos electorales locales, solo nivela percepciones sin bonos excesivos”.

Desde la oposición, el coordinador del PAN, Elías Lixa Abimerhi, cuestionó tanto la forma como el fondo del dictamen y acusó que la exposición inicial evitó abordar el contenido real de la reforma. “La fundamentación de un dictamen tiene que ser específicamente de lo que contiene el dictamen y no de posturas o intenciones personales o de partido”, reclamó.

Además, advirtió que su bancada no respaldará la propuesta al considerar que omite el combate efectivo al financiamiento ilícito en la política: “El PAN no va a acompañar nunca una simulación electoral si no se combate la primera causa de preocupación de las y los mexicanos, que es la injerencia del crimen organizado”.

En respuesta, el diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, defendió que la mayoría sí planteó medidas contra recursos ilícitos en una propuesta previa y acusó a la oposición de haberlas rechazado. “Prohibíamos el uso de dinero en efectivo… para que quedara claro que no hubiera recursos del crimen organizado, pero ellos la votaron en contra”, sostuvo.

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cehr