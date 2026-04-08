¿Cómo va la Ley Trasciende en el Senado este abril? Iniciativa que busca la eutanasia legal en México

El debate sobre el derecho a una muerte asistida ha tomado un nuevo impulso en el Senado de la República. Bajo el nombre de Ley Trasciende, esta iniciativa busca cambiar el sistema de salud mexicano, proponiendo un marco legal que permita a pacientes con enfermedades incurables decidir sobre su situación.

En este abril de 2026, la propuesta se encuentra en una etapa delicada, mientras que la legislación actual tipifica como “homicidio por piedad” cualquier ayuda médica para morir, la presión social y el respaldo de fuerzas políticas sugieren que México podría estar cerca de un cambio.

La propuesta legislativa busca modificar directamente la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

7 de cada 10 mexicanos apoyan la ley ı Foto: Redes sociales

Actualmente, el artículo 312 del Código Penal impone penas de hasta cinco años de prisión al personal médico o familiares que asistan a un paciente en su decisión de morir, una realidad que la impulsora de la ley, Samara Martínez, califica como una “criminalización de la compasión”.

La iniciativa busca permitir la eutanasia, definida como la administración de fármacos por parte de personal médico para terminar con la vida de un paciente a su propia solicitud.

Al respecto, la senadora Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, defiende el derecho al no sufrimiento, sosteniendo que todo ser humano debe tener la facultad de decidir cuándo “ya es suficiente” según sus circunstancias personales.

El 23 de abril: Fecha clave en el Senado

Para avanzar hacia la aprobación, se ha programado un primer gran conversatorio para el próximo 23 de abril en el Senado de la República. Este evento contará con:

Mesas de discusión: Especialistas en medicina, derecho y bioética analizarán la viabilidad del proyecto.

Perspectiva de pacientes: Se integrarán testimonios de cuidadores y enfermos terminales para humanizar el debate técnico.

Meta legislativa: El objetivo es obtener un dictamen favorable antes del 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.

Aunque el tema no es la prioridad número uno en el Congreso, casi todos los partidos están de acuerdo en avanzar.

Este apoyo también se ve en la sociedad, ya que encuestas de la asociación Muerte Digna México muestran que 7 de cada 10 mexicanos apoyan legalizar la eutanasia en casos de enfermedades terminales.

Además, los legisladores usan ejemplos de otros países para evitar que en México las personas sufran agonías largas solo por la falta de una ley clara.

De aprobarse, la Ley Trasciende permitiría a la actual legislatura marcar un hito histórico, alineando las leyes mexicanas con una visión de salud pública que incluye el derecho a una partida sin dolor y bajo el estricto control de la voluntad del paciente.