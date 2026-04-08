Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo y cuándo tramitarla?

Registro de Credencial del Servicio Universal de Salud.

Este martes la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que las personas de 85 años de edad o más podrán realizar su registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud en abril.

La Credencial del Servicio Universal de Salud es una herramienta con la que se facilita el acceso a los servicios de salud públicos, y este registro se realizará en 23 capitales estatales.

También se realizará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; y el registro se llevará a cabo desde el lunes 13 de abril y concluirá el jueves 30 de abril y se realizará en orden alfabético.

Credencial de Salud ı Foto: X: @SSalud_mx

Requisitos y fechas de registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud se realizará en un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a sábado, y las personas beneficiarias pueden ubicar su módulo en la página gob.mx/bienestar

Para realizar este registro se requiere asistir al módulo con los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía : Puede ser el pasaporte, Credencial para votar, Cédula Profesional, Credencial INΑΡΑΜ, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal

Documento probatorio de identidad: Puede ser el acta de Nacimiento, carta de naturalización, certificado de Nacionalidad Mexicana, documento migratorio o trámite de refugio

CURP certificada

Comprobante de domicilio: Con una vigencia no mayor a 6 meses; puede ser de agua, luz, predial, pago de servicio

Teléfono de contacto

Ubica tu módulo de registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

El registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud se realizará conforme la primera letra del primer apellido, y el calendario es el siguiente:

Lunes 13 y 27 de abril: A, B

Martes 14 y 28 de abril: C

Miércoles 15 y 29 de abril: D, E, F

Jueves 16 y 30 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Sábado 18 de abril: Rezagados de la A hasta la L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S, T, U

Viernes 24 de abril: V, W, X, Y, Z

Sábado 25 de abril: Rezagados de la M a la Z

Calendario de registro para la Credencial de Servicio Universal de Salud ı Foto: Redes Sociales

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