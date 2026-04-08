¿Cuándo deposita el SAT el saldo a favor? Plazos y fechas de la Declaración Anual 2026

Fechas de la devolución del saldo a favor

Este 7 de abril de 2026, el SAT anunció la autorización de un monto histórico de 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones de ISR para personas físicas, beneficiando ya a más de 608 mil contribuyentes.

No obstante, la autoridad también advirtió sobre el endurecimiento de sanciones para quienes omitan sus obligaciones.

¿Cuándo se hace la devolución del saldo a favor?

Para esta jornada, el SAT optimizó sus procesos de validación, reduciendo drásticamente los tiempos de espera. Aunque la ley contempla un plazo máximo de 40 días, la realidad en este 2026 es mucho más ágil

Se recibieron más de 2 millones de declaraciones ı Foto: Especial

En algunos casos, el organismo ha logrado un plazo récord de tres días para que el depósito se refleje en las cuentas CLABE de los contribuyentes, siempre que no existan inconsistencias en la información presentada.

Esta eficiencia se ha visto respaldada por el corte al 7 de abril, que registra más de 2.6 millones de declaraciones recibidas hasta la mañana , lo que confirma una gran afluencia de personas motivadas por la rapidez de los reembolsos en este ejercicio fiscal.

¿Qué multas aplica el SAT?

El incumplimiento puede derivar en consecuencias severas, ya que las sanciones se aplican por cada obligación no presentada.

Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta los 41 mil 590 pesos, pero las consecuencias van más allá de lo económico. El SAT también tiene la facultad de bloquear la facturación mediante la cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD).

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de personas, se han autorizado devoluciones de saldo a favor por ISR:



✅ 2 mil 179 millones de pesos



👥 608 mil 119 contribuyentes beneficiados



⏱️ Tiempo promedio de devolución de tres días,… pic.twitter.com/eh60Mreg1L — SATMX (@SATMX) April 7, 2026

Esta medida impide al contribuyente emitir facturas y cobrar ingresos de manera inmediata, situación que persiste hasta que se logre regularizar el estatus fiscal ante la autoridad.

Existen algunas alternativas para mitigar el golpe financiero en caso de atraso:

Cumplimiento Espontáneo: Si declaras antes de recibir una notificación formal, generalmente no se aplica la multa.

Descuentos: Al ser requerido, es posible obtener reducciones de entre el 20% y el 60% en el monto de la sanción si se actúa rápido.

Apoyo Prodecon: La Procuraduría ofrece asesoría gratuita para interponer recursos que ayuden a mitigar el impacto fiscal.

Hacer tu declaración anual en los primeros días de abril tiene dos ventajas, recibes tu dinero más rápido y evitas problemas legales que podrían bloquear tus cuentas o facturas.