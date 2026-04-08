Marina asegura más de 265 kilos de cocaína frente a costas de Michoacán

Un operativo naval interceptó una embarcación con cargamento de droga frente a las costas de Michoacán, lo que derivó en el decomiso de aproximadamente 265 kilogramos de presunta cocaína, informó la Secretaría de Marina.

Elementos de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, ejecutaron la detención con apoyo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El despliegue incluyó vigilancia aérea y marítima que permitió ubicar una lancha con motor fuera de borda, además de cuatro bultos y tres bolsas con esta sustancia ilícita.

La persecución comenzó a 66 millas náuticas —unos 122 kilómetros— al noroeste de Lázaro Cárdenas y concluyó en las costas de Maruata, donde el personal naval aseguró el cargamento. Autoridades también localizaron bidones con combustible que presuntamente abastecían la unidad.

En costas de Michoacán, en una operación marítima encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguró una embarcación con aproximadamente 265 kg de cocaína.



Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del… pic.twitter.com/ZNTM4S13Iy — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 8, 2026

De acuerdo con estimaciones oficiales, el decomiso representó un impacto económico cercano a 56.7 millones de pesos para las organizaciones criminales. La incautación evitó la distribución de más de 530 mil dosis en el mercado ilegal.

Autoridades navales destacaron que durante la actual administración se han asegurado más de 62 toneladas de droga en operaciones marítimas, lo que evidencia la relevancia de estos operativos en la contención del tráfico por rutas oceánicas.

Las sustancias quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará el peso exacto e integrará la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan debilitar la logística y financiamiento de los grupos delictivos que operan en el litoral del Pacífico mexicano.

Elementos de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

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LMCT