¿Qué secuelas enfrentan los mineros rescatados en Sinaloa? Los riesgos médicos tras el encierro

Tras 13 días del trágico derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, las labores de rescate se mantienen en una carrera contra el tiempo bajo condiciones de extrema hostilidad.

El miércoles 8 de abril de 2026, las autoridades informaron con esperanza el rescate con vida del segundo minero localizado.

Sin embargo, el alivio se vio empañado por la confirmación del hallazgo sin vida de un tercer trabajador, mientras los equipos de emergencia persisten en la búsqueda del último minero que permanece atrapado en las galerías subterráneas.

El segundo rescate dependerá de las atenciones médicas que reciban ı Foto: Protección Civil

Condición médica de los mineros en Sinaloa

El cuerpo humano, llevado al límite de su resistencia tras 312 horas de privación, enfrenta desafíos médicos críticos que los especialistas en Sinaloa tienen que estabilizar para garantizar un segundo rescate exitoso fuera de las minas.

Las condiciones médicas a las que se enfrentan, no son sencillas, se ven comprometidas varias funciones del cuerpo, entre ellas:

Falla renal y deshidratación: Sin acceso a agua, los riñones dejan de filtrar toxinas para retener el mínimo líquido vital. Su rehidratación debe ser exclusivamente intravenosa y muy lenta, un ingreso brusco de líquidos podría provocar un edema cerebral fulminante.

Autofagia: Al agotarse las reservas de grasa, el organismo comienza a degradar el propio tejido muscular (incluyendo el corazón) para obtener energía, lo que genera una debilidad extrema.

El Síndrome de realimentación: Este es el riesgo más traicionero. Si los mineros ingieren comida sólida de golpe, el aumento drástico de insulina podría agotar los escasos minerales en su sangre, provocando un paro cardíaco.

Adaptación sensorial: Tras tanto tiempo en oscuridad total, la luz solar de Sinaloa puede quemar sus retinas de forma permanente. Requieren gafas especiales y una transición gradual a la luz para evitar lesiones oculares irreversibles.

Buzos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano rescatan a un minero en el municipio de El Rosario, Sin.



A las 1355 horas del 7 de abril de 2026, un equipo de buzos de rescate del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, localizó con vida a Francisco… pic.twitter.com/8dd4m3w4P8 — @Defensamx (@Defensamx1) April 9, 2026

Tras el rescate, los mineros han sido ingresados a un protocolo médico de alta especialidad que se divide en frentes prioritarios.

El protocolo médico se centra inicialmente en el monitoreo metabólico, cuya prioridad absoluta es revertir la insuficiencia renal y prevenir crisis cardiacas mediante un control estricto de nutrición.

Al mismo tiempo, se brindan cuidados dermatológicos para atender afecciones como el “pie de trinchera”, provocado por la exposición constante a la humedad y el lodo, evitando así posibles infecciones en la sangre.

Finalmente, una vez que los sobrevivientes se encuentren estabilizados, recibirán soporte integral que incluye fisioterapia para recuperar la masa muscular perdida y acompañamiento psiquiátrico para tratar el estrés postraumático derivado del encierro prolongado.

La supervivencia de estos trabajadores es un milagro médico y de las labores de los rescatistas, pero el proceso de recuperación será largo y requerirá vigilancia estrecha para asegurar que no queden secuelas permanentes.