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Hallan a minero muerto en mina de Sinaloa, confirma CSP; es el tercero de 4 que quedaron atrapados

La mañana de este 8 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que un tercer trabajador fue hallado sin vida en la Mina Santa Fe, en Sinaloa

Trabajos de rescate en mina de Sinaloa.
Trabajos de rescate en mina de Sinaloa. Foto: Gobierno de México.
Por:
Yulia Bonilla

En medio de las labores para extraer al minero hallado con vida a 13 días del siniestro de mina Santa Fe, en Sinaloa, también fue localizado el cuerpo de otro trabajador que ya no contaba con señales de vida.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el minero encontrado vivo este martes aún permanece dentro y se mantienen los trabajos para poder sacarlo en condiciones seguras, lo cual se prevé lograr este miércoles.

Para ello se realizarán labores de bombeo que permitan sacar el agua, ya que la zona por la que se llegó al punto está inundada y fue atravesada por buzos.

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“Ayer después de 13 días se encontró a uno de los mineros con vida. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron en un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. este miércoles en la Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en estas labores también se encontró a otro minero muerto.

“Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida. Queda todavía una persona por rescatar y siguen los trabajos y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona que 13 permaneció eh en este lugar e increíblemente y afortunadamente se encontró con vida”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR

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