Recuperan cuerpo de tercer minero localizado sin vida en El Rosario, Sinaloa; uno más sigue desaparecido

Continúan las labores de búsqueda y rescate em mina Santa Fe, el 8 de abril de 2026.

Ha sido recuperado el cuerpo de un tercer minero localizado sin vida tras 14 días de labores de búsqueda en la mina de Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, en Sinaloa, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El Comando Unificado, encargado de los trabajos de localización y rescate, ubicó el cadáver durante la madrugada de este miércoles , pero fue hasta las 19:43 horas que lograron recuperarlo.

Tras la extracción, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias para el traslado del cuerpo a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas para su identificación.

En tanto, autoridades federales, estatales y grupos de rescatistas, mantienen las labores de búsqueda para localizar al cuarto y último minero que permanece atrapado desde el pasado 25 de marzo, cuando colapsó la presa de jales en la mina de extracción de oro Santa Fe, ubicada en el camino a la sindicatura de Cacalotán, localidad de Chele, y operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.

El Comando Unificado de la mina Santa Fe informa que a las 19:43 h (local) se logró la recuperación del tercer minero, localizado durante la madrugada de hoy, tras lo cual la @FiscaliaSinaloa inició el protocolo de resguardo y traslado para su plena identificación.



En este… pic.twitter.com/quqARB1Egx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 9, 2026

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el hallazgo del cuerpo ocurrió durante las labores para rescatar a un segundo minero localizado con vida el pasado 7 de abril.

En tanto, la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, dijo a la prensa local que el cadáver fue encontrado en el agua acumulada al interior del sitio.

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cehr