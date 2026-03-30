Rescatan a primer minero atrapado en mina de Sinaloa

El operativo de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, logró su primer resultado positivo durante la madrugada de este lunes. Equipos de emergencia localizaron y sacaron con vida a uno de los cuatro trabajadores que permanecían atrapados desde el derrumbe.

Poco después de la medianoche, brigadas especializadas confirmaron la extracción de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán. El trabajador pasó más de cuatro días bajo tierra antes de que los rescatistas lograran ubicarlo y activar el protocolo de evacuación.

Tras su salida a la superficie, personal médico estabilizó al minero y ordenó su traslado inmediato vía aérea al Hospital General de Mazatlán. Autoridades indicaron que recibirá atención especializada para evaluar su estado de salud luego de permanecer atrapado por más de 100 horas.

El rescate de Cástulo Colín marcó un avance clave en la operación, aunque el objetivo principal permanece sin cambios: ubicar y extraer a los otros tres mineros que aún permanecen en el interior del yacimiento.

Autoridades federales subrayaron que el esfuerzo continuará sin pausa. “Se mantiene el compromiso de localizar y rescatar a los otros tres trabajadores”, informaron desde el mando operativo.

Mientras tanto, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, estableció contacto directo con los familiares de las víctimas para mantenerlos informados sobre cada avance en tiempo real.

🔗 #ComunicadoCNPC:



𝗥𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/c96zQKRnbB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 30, 2026

Gobernador afirma que siguen trabajos de búsqueda

Tras informarse del rescate con vida del primer minero, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció al respecto.

“Esta madrugada se logró rescatar al primero de los cuatro mineros atrapados al interior de la mina Santa Fe en el municipio de Rosario. Ello fue posible gracias al operativo de rescate compuesto por los 36 especialistas enviados por @defensamx1, efectivos de la @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_, @ComandanteFAM, miembros de @CNPC_mx y Protección Civil @PC_Sinaloa del Estado de Sinaloa, así como por los propios mineros que guiaron las incesantes incursiones que los propios especialistas han estado haciendo al interior de la mina y la solidaridad de grupos de mineros voluntarios que se sumaron. Dicho operativo ha sido coordinado bajo la dirección, de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, @CNPC_Mx

“Se continúa sin cesar la búsqueda de los tres mineros que siguen atrapados al interior de la mina”, escribió el Gobernador en redes sociales.

Esta madrugada se logró rescatar al primero de los cuatro mineros atrapados al interior de la mina Santa Fe en el municipio de Rosario. Ello fue posible gracias al operativo de rescate compuesto por los 36 especialistas enviados por @defensamx1, efectivos de la @SEMAR_mx y… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) March 30, 2026

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FGR