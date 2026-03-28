Gobernador de Sinaloa destaca respaldo de la presidenta Sheinbaum, en apoyo para rescate de mineros en Rosario

Supervisando las labores de rescate de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y el General de División, Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar, sostuvieron un encuentro con familiares de los trabajadores en el que reiteró todo su apoyo y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate que permitan localizar a las personas atrapadas.

El gobernador Rocha, agradeciendo el respaldo y apoyo por parte de la presidenta Sheinbaum, detalló que ya se encuentran trabajando 36 especialistas de Defensa que fueron enviados siguiendo sus instrucciones, junto con especialistas de la empresa quienes sirven de guía.

El gobernador Rubén Rocha Moya dialoga con familiares de los mineros atrapados en la mina Santa Fe, Rosario ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Aquí estamos los tres órdenes de gobierno, el Estado, el municipio y luego aquí está la Coordinadora General de Protección Civil del país, que representa al gobierno federal, además de ser una experta en el tema”, señaló el Gobernador Rocha.

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Asimismo, enfatizó el acercamiento y atención para con los familiares de los trabajadores, “Ya nos vimos ahorita, ya platicamos con ellos. Estamos atendiendo también esa parte. Ahí vamos a estar muy cerca de ellos también”, precisó el mandatario estatal.

Por su parte la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, recalcó que el objetivo fundamental de esta coordinación con el gobierno estatal, federal, autoridades militares y la misma empresa, es sacar con vida a los cuatro mineros atrapados.

“Estamos haciendo un trabajo muy importante para poderlos rescatar en las próximas horas con vida. El segundo punto más importante es el vínculo y la comunicación que tenemos con los familiares. Acabamos de hablar con ellos, están tranquilos, saben de las condiciones en las que se encuentran en la mina y entienden la situación, están de acuerdo en que, por lo menos una vez al día les demos un informe de los avances que vamos obteniendo, ahorita lo importante es concentrarnos y dar todo, trabajar 24 horas al día, no parar, ni un segundo. Vamos a trabajar día y noche hasta tenerlos con nosotros”, destacó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, agregando que, personalmente estará coordinando las labores de rescate hasta tener a los mineros de vuelta con sus familias.

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