Este es el calendario para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

Calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud

La credencial del Servicio Universal de Salud es una identificcación que funciona para garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud de instituciones públicas del Gobierno.

Estas instituciones incluyen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

El registro se comenzó a realizar en marzo y se terminará de realizar en diciembre; y a partir del lunes 13 de abril se debe realizar el registro para las personas de 85 años de edad o más.

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Registro de la credencial Universal de Salud ı Foto: Redes Sociales

Calendario para la credencial del Servicio Universal de Salud

Las personas que tengan 85 años de edad o más deberán asistir a su módulo más cercano considerando el calendario de registro, conforme a la primera letra de su primer apellido.

Los módulos brindan atención de lunes a sábado en un horario de 09:00 a 17:00 horas; y estos pueden ser localizados en la página oficial gob.mx/bienestar, ingresando la entidad y municipio en el que se reside.

El calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud es el siguiente:

A, B: Lunes 13 y 27 de abril

C: Martes 14 y 28 de abril

D, E, F: Miércoles 15 y 29 de abril

G: Jueves 16 y 30 de abril

H, I, J, K, L: Viernes 17 de abril

Rezagados de la A hasta la L: Sábado 18 de abril

M: Lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q: Martes 21 de abril

R: Miércoles 22 de abril

S, T, U: Jueves 23 de abril

V, W, X, Y, Z: Viernes 24 de abril

Ubica tu módulo de registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

Para realizar este registro se debe acudir en la fecha establecida con una identificación oficial con fotografía, un documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobande de domicio con una vigencia de no más de seis meses, y un télefono de contacto.

Esta credencial funcionará por medio de los códigos QR que contiene, ya que con estos podrán tener acceso al expediente médico del servicio de salud que les corresponde y a toda su información.

Con esta nueva herramienta, los servicios de salud podrán acceder a toda la información necesaria, por lo que ahora el intercambio de información será más sencillo y eficiente.

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