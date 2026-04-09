Martín Palacios Calderón, diputado del PT, compara a mujeres con caballos | VIDEO

"Deben comer bien y hay que estar atentos a su salud"

El diputado y comisionado político del Partido del Trabajo en Tabasco, Martín Palacios Calderón, generó polémica luego de comparar a las mujeres con caballos, esto durante una conferencia de prensa en el marco de un encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes.

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más: hay que estar atentos, que coman bien y cuidar que no tengan problemas de salud”, expresó el legislador Martín Palacios Calderón, lo que provocó risas entre algunos de los presentes.

Las declaraciones de Martín Palacios Calderón fueron calificadas como inapropiadas por usuarios en redes sociales, quienes criticaron que se equiparara a las mujeres con animales.

Durante su intervención, Martín Palacios Calderón también describió al caballo como una “representación muy bonita” y señaló que posee ejemplares propios, a los que se refirió como “instrumentos”, en alusión a su valor cultural y formativo.

El pronunciamiento ocurrió durante una reunión en el Congreso de Tabasco, donde representantes de asociaciones de charros y cabalgantes impulsaron la declaratoria del 11 de julio como “Día Estatal del Caballo”, así como el reconocimiento de las cabalgatas como patrimonio cultural intangible.

En el mismo encuentro, se planteó retomar la Feria del Caballo en Tabasco, una tradición que —según indicaron— dejó de realizarse hace aproximadamente 24 años y que podría reactivarse para impulsar el desarrollo agropecuario, comercial y turístico.

Hasta el momento, el legislador Martín Palacios Calderón no ha emitido una postura adicional tras la polémica.

Diputado del PT desata polémica por comparar a mujeres con caballos 🤨🐴



El diputado Martín Palacios Calderón generó críticas tras declarar en una rueda de prensa que “el caballo es como una mujer”.



“Yo les digo que el caballo es como una mujer más: hay que estar atentos, que… pic.twitter.com/Ik8WD6BZi3 — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) April 9, 2026

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FGR