Morena promueve reglamento ‘anti-Mayer’ en San Lázaro

Sergio Mayer, durante la sesión de la Cámara de Diputados

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una propuesta de modificación al reglamento interno que ha sido bautizada mediáticamente como “reglamento anti Mayer”, una iniciativa que busca endurecer las normas de conducta parlamentaria y acotar prácticas consideradas ajenas a la función legislativa.

El planteamiento surge tras episodios polémicos vinculados al diputado Sergio Mayer y apunta no sólo a ordenar el debate en tribuna, sino también a limitar el uso de licencias por motivos no relacionados con el trabajo parlamentario.

Tras el llamado “caso Mayer”, los diputados de Morena Herminia López Santiago, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y Gloria Sánchez López presentaron una iniciativa para modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Sergio Mayer, el miércoles, en entrevista con medios. ı Foto: Cuartoscuro

La propuesta plantea negar la licencia a legisladores que la soliciten por motivos de carácter recreativo o de entretenimiento, estableciendo así un criterio más estricto sobre las ausencias justificadas dentro del Congreso.

Este punto introduce un elemento adicional al debate, ya que no sólo se enfoca en la conducta dentro del pleno, sino también en el compromiso de los diputados con sus funciones.

De manera paralela, la iniciativa contempla reforzar los mecanismos de orden dentro del recinto legislativo, con el objetivo de garantizar sesiones más fluidas y con menor nivel de confrontación entre legisladores.

Entre los aspectos que se analizan destacan reglas más claras sobre el uso de la tribuna, límites a interrupciones durante intervenciones y posibles sanciones internas para quienes incumplan las disposiciones parlamentarias.

La propuesta ha abierto discusión en torno al equilibrio entre disciplina parlamentaria y libertad de expresión. Mientras algunos consideran necesario fortalecer el orden interno, otros advierten que podría derivar en restricciones excesivas.

No obstante, desde Morena se ha defendido que el objetivo central es mejorar la calidad del trabajo legislativo y evitar prácticas que desvirtúen la función pública.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados ya cuenta con un reglamento interno, por lo que la iniciativa busca reforzar y precisar disposiciones vigentes, particularmente en lo relacionado con licencias y comportamiento legislativo.

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MSL