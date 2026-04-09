¿Por qué llueve en primavera? Los fenómenos climáticos que están alterando el clima en 2026

A pesar de la llegada de la primavera, se esperan fuertes lluvias

La primavera de 2026 presenta un panorama climático desconcertante en México. Mientras algunas entidades enfrentan temperaturas extremas, otras lidian con lluvias y vientos gélidos.

Esta contradicción es resultado de una lucha atmosférica, el territorio mexicano se ha convertido en el escenario donde las últimas masas de aire polar del invierno chocan con los sistemas de alta presión que anuncian el verano.

Este abril, la inestabilidad climática se debe a la interacción de dos sistemas opuestos que dividen el pronóstico nacional.

Habrá rachas de fuertes vientos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ı Foto: CONAGUA

El Frente Frío “rezagado” número 44 cruza actualmente el norte y noreste del país. Al ser una de las últimas masas polares de la temporada, su contacto con el aire cálido genera vientos fuertes y bajas temperaturas considerables principalmente en la franja fronteriza.

Entre las entidades que podrían experimentar las lluvias más severas, acompañadas de actividad eléctrica, se encuentran Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica actúa como una “tapa” que atrapa el calor cerca del suelo. Esto provoca cielos despejados con temperaturas que podrían alcanzar los 45°C en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, en entidades como Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco y Colima, se prevé que el termómetro oscile entre los 35 y 40°C.

¿Por qué hay tanta diferencia en el clima?

Al ser un país bi-oceánico, México recibe influencias climáticas diferentes. El norte permanece bajo la influencia polar de Norteamérica, mientras que el centro y sur son dominados por sistemas de alta presión del Caribe y el Pacífico.

Esta dualidad es característica de la transición primaveral. Las autoridades de CONAGUA recomiendan precaución, ya que el choque de estas masas de aire suele derivar en tormentas eléctricas y granizadas locales.

La geografía de México también es clave, las montañas de la Sierra Madre actúan como una muralla que impide que el aire frío del norte llegue al centro o sur del país.

Esto provoca que, en una misma región, la costa sufra vientos fríos mientras el interior mantiene su calor, creando climas totalmente distintos en distancias muy cortas.

Mantenerse informado es vital para sobrellevar una semana que puede oscilar entre alertas por calor extremo y avisos por tormentas severas.