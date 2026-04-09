CFE anuncia cortes de luz programados para este 10 de abril: Municipios afectados

Estos son los lugares que tendrán cortes al servicio de luz

Como parte de los esfuerzos para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó cortes programados en el suministro para este viernes 10 de abril de 2026.

Estas interrupciones responden a un plan estratégico de mantenimiento y modernización diseñado para reducir riesgos de apagones durante temporadas de alta demanda y asegurar la eficiencia en servicios públicos como el alumbrado y el bombeo de agua.

¿Dónde serán los cortes de luz?

La pausa temporal del servicio se llevará a cabo en el estado de Guerrero, el gobierno municipal de Tixtla emitió una alerta especial debido a la magnitud de las obras de electrificación.

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Las afectaciones serán en zonas y horarios escalonados ı Foto: Especial

Los detalles de la suspensión son los siguientes:

Zonas afectadas: Principalmente los barrios de Santiago y San Lucas .

Periodo y horario: Los trabajos se extenderán hasta el 17 de abril, realizándose en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las labores son críticas para electrificar el sistema de bombeo del cárcamo sur, obra esencial para prevenir inundaciones durante el próximo temporal de lluvias. Los cortes serán escalonados para minimizar el impacto en la región.

Recomendaciones de seguridad

Para proteger su patrimonio y actividades, la CFE sugiere las siguientes medidas:

Desconexión de equipos: Desenchufar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje al restablecerse el flujo. Preparación: Cargar dispositivos móviles y baterías externas con antelación. Planificación: Organizar tareas que dependan de la electricidad fuera de las ventanas de mantenimiento. Para reportes, están disponibles el número 071 y la aplicación CFE Contigo.

En caso de que algún electrodoméstico resulte dañado por causas imputables a la CFE durante estos trabajos, los usuarios tienen derecho a reclamar por ello.

Para realizar el reporte de daños, el usuario cuenta con un plazo de 15 días hábiles posteriores a la falla y deberá acudir al Centro de Atención a Clientes más cercano para completar la “solicitud de reclamación por daños”.

Es indispensable proporcionar la fecha, la hora aproximada y una descripción detallada del suceso, recordando que este proceso es totalmente gratuito.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y tomar las precauciones necesarias para reducir las molestias.