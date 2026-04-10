Abre Velasco contacto directo con Marco Rubio

En su primer movimiento al frente de la política exterior, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, abrió comunicación directa con autoridades de alto nivel en Estados Unidos, al sostener una llamada telefónica con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien fijó los temas prioritarios de la relación bilateral.

Desde Washington, el Departamento de Estado confirmó el tono del diálogo. El viceportavoz principal, Tommy Pigott, indicó que Rubio llamó para felicitar a su homólogo mexicano y “alentar a una estrecha cooperación en numerosas cuestiones clave para ambos países”.

El Dato: El titular de la SRE también sostuvo una llamada de trabajo el miércoles con los ministros de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay y de Brasil.

Velasco Álvarez agradeció el reconocimiento recibido por su nombramiento y colocó sobre la mesa los ejes prioritarios de la agenda compartida. Ambos funcionarios coincidieron en fortalecer la cooperación regional y avanzar en mecanismos que impacten de forma directa a las poblaciones de ambos países.

La migración en la frontera entre ambos países ocupó un lugar central en el diálogo desde la perspectiva mexicana.

La Cancillería planteó la necesidad de atender este fenómeno con un enfoque integral. “Enfrentar los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas”, detalló el comunicado de la SRE.

Desde la visión estadounidense, la conversación incorporó medidas orientadas al control migratorio y la seguridad regional. “El secretario Rubio también se ha referido a las medidas destinadas a frenar la inmigración ilegal masiva, proteger nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”, indicó Pigott a través de un comunicado oficial.

En este sentido, la Cancillería aseguró que ambos representantes destacaron avances recientes en materia de seguridad y subrayaron la necesidad de mantener una coordinación basada en acuerdos que “respeten los principios que ambos países han pactado”.

Ambos funcionarios coincidieron en mantener una comunicación constante y dar continuidad a los canales de coordinación bilateral. Roberto Velasco y Marco Rubio acordaron avanzar en una agenda común que consolide resultados tangibles en el corto plazo y sostenga la cooperación estratégica entre México y Estados Unidos.

El respaldo desde Washington ya había tomado forma pública horas antes. La noche anterior, el embajador Ronald Johnson publicó en redes sociales una felicitación dirigida al nuevo canciller. “Le deseo el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar en la cooperación histórica que impulsan Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió.

El pronunciamiento del diplomático no sólo reconoció el relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también dejó ver la intención de mantener una interlocución activa en temas estratégicos.

Su referencia a la “cooperación histórica” apuntó a una agenda que combina seguridad, comercio y migración, áreas donde la embajada estadounidense ha mantenido una participación constante en coordinación con las autoridades de nuestro país.

Crecimiento económico y soberanía, las prioridades

› Por Elizabeth Hernández

EN SU PRIMER mensaje como canciller de México, Roberto Velasco Álvarez se dirigió al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a integrantes del Servicio Exterior Mexicano con un discurso enfocado en la responsabilidad institucional, el contexto global y las prioridades de su gestión.

Además, agradeció el respaldo recibido tras su ratificación en el Senado y reconoció la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que asumió el cargo en un momento de transformación profunda del orden internacional, escenario que, afirmó, abre tanto desafíos como oportunidades para el país.

“No tememos el cambio; vemos en él la posibilidad de hacer crecer y prosperar a México”, sostuvo, al tiempo que convocó al cuerpo diplomático a participar en esa etapa con disciplina y sentido de Estado.

81 votos a favor recibió el canciller el miércoles en el Senado

Como prioridad, estableció que la política exterior funcionaría como herramienta directa para el desarrollo nacional. Bajo esa premisa, delineó objetivos concretos: defensa de la soberanía, impulso al crecimiento económico de nuestro país, atracción de inversiones y protección consular de mexicanos en el extranjero.

Velasco destacó el papel histórico de México en la construcción de normas e instituciones internacionales y aseguró que el país participará activamente en la redefinición del sistema global. Señaló que la política exterior deberá contribuir a consolidar una nación más justa, próspera y democrática, con base en la cooperación y el multilateralismo.

En el ámbito regional, destacó el papel del T-MEC como motor económico y planteó mantener la cooperación en seguridad sin subordinación. “Nuestro método será la construcción de alianzas desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación”, sostuvo el canciller.

También anunció la creación de un grupo consultivo integrado por embajadores de carrera retirados para reforzar el análisis estratégico de la política exterior mexicana. La iniciativa contempló fortalecer la memoria institucional y mejorar la planeación de largo plazo de la Cancillería.

El canciller precisó que la coordinación del equipo recaería en el embajador Juan José Gómez Camacho, actualmente profesor en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.