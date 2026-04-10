Alta temperatura en coque, la probable causa de incendio en Refinería Olmeca, adelanta Sheinbaum

El incendio en la Refinería Dos Bocas fue sofocado en cerca de dos horas y media, sin reporte de personas lesionadas, explicó la presidenta.

El incendio registrado este jueves en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, pudo haber sido causado por una alta temperatura del coque, producto final del proceso de refinación, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Cuestionada sobre el tema en la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo explicó que todavía está por determinarse la causa del incendio registrado el jueves, pero explicó que, de manera preliminar, se apunta a la alta temperatura del coque.

Personal de Pemex y de la Secretaría de Marina controló el incendio registrado en el área de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca. ı Foto: Redes sociales

“La planta de Dos Bocas o la refinería de Dos Bocas produce mucho coque. ¿Qué es el coque? Es el producto final de la refinación. Se produce gasolina, se produce diésel de bajo contenido de azufre y se producen otros derivados. Y también lo que sobra ya es el coque”, explicó la mandataria federal.

TE RECOMENDAMOS: Refinería Olmeca Pemex sofoca incendio reportado en Dos Bocas

Abundó que el coque termina por quedar almacenado y que fue precisamente en la zona del almacenamiento donde se originó el incendio.

La presidenta aclaró que el siniestro fue controlado en aproximadamente dos horas y media, con la llegada de personal de Pemex y de la Secretaría de Marina, dependencia encargada del resguardo de la refinería.

Sostuvo que no se registraron heridos y tampoco se provocaron daños a la refinería.

“Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas”, aseguró la presidenta.

“Se dirigió para allá el director de Pemex y el director de Pemex Transformación, junto con el gerente de la planta, para poder hacer una primera revisión de cuáles pudieron haber sido las causas, con un análisis técnico para poderlo informar”, concluyó la mandataria federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am