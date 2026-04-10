Pemex sofoca incendio reportado en Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se registró un incendio el cual fue sofocado con la participación de elementos de la misma empresa con el apoyo de personal de la Marina, Defensa y el gobierno del estado de Tabasco.

A través de su cuenta de X, la empresa petrolera sostuvo que al sitio se trasladó el director general, Víctor Rodríguez Padilla, para supervisar las labores de manera preliminar sin reportar a ninguna persona lesionada.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo en un mensaje en redes sociales que el percance se registró en el área de almacenamiento de coque y se encuentra controlado.

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“El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal.

Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales”, sostuvo.

Al inicio de la emergencia, los pobladores de la zona compartieron videos en redes sociales que dieron cuenta de la magnitud del siniestro. Largas columnas de humo fueron captadas saliendo de lo que ahora se ubicó como la bodega de coque de la refinería Olmeca.

Este nuevo siniestro en la Refinería de Dos Bocas en Tabasco se sumó al ocurrido el pasado 17 de marzo de 2026, que dejó un saldo de al menos 5 muertos, entre ellos un elemento de Petróleos Mexicanos.

Según de Pemex, las fuertes lluvias generadas ese día provocaron el desborde de aguas aceitosas, que se estancaron afuera de la barda perimetral y se incendiaron.