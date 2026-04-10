Autopista México - Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 10 de abril

La autopista México-Puebla espera alta carga vehicular este viernes 10 de abril, marcado como el último fin de semana de vacaciones de Semana Santa, lo que incrementa el flujo de automovilistas que salen y regresan a la Ciudad de México.

Aunque la vialidad opera con normalidad, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles afectaciones durante el día.

De acuerdo con reportes recientes, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 10 de abril.

La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se reporta flujo vehicular intenso, especialmente en dirección hacia Puebla durante la mañana y hacia la Ciudad de México por la tarde, en línea con el comportamiento típico del fin de semana.

El incremento en el número de vehículos puede provocar reducciones de velocidad en casetas, accesos y zonas de incorporación, así como retrasos en tramos donde se concentra la carga vehicular.

Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia constante para atender cualquier incidente que pudiera afectar la circulación.

Autopista México-Puebla, a la altura de la caseta vehicular San Marcos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este viernes incluyen:

La caseta de San Marcos, con alto flujo de salida desde la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, con carga vehicular constante.

El ingreso y salida por Calzada Ignacio Zaragoza, uno de los accesos más saturados.

La zona de Río Frío, donde es común encontrar reducciones de velocidad.

En estos sectores, los conductores pueden experimentar circulación intermitente, especialmente en horarios de mayor demanda.

En días previos, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y zonas cercanas al kilómetro 20, relacionados con proyectos de movilidad como el Trolebús Chalco–Santa Martha.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, no se descartan trabajos complementarios o ajustes menores, así como incidentes viales que puedan generar afectaciones temporales durante este último fin de semana vacacional.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con tiempo suficiente , especialmente en horarios de mayor afluencia.

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de iniciar el trayecto.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestión severa.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las rutas más transitadas del país, y en este último fin de semana de Semana Santa, se espera un incremento significativo en la movilidad. Por ello, autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados y conducir con precaución para evitar contratiempos en su traslado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL