Descartan proponer revocación de jueces

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó tener en planes la presentación de una reforma para someter a consulta de revocación a las y los jueces en México. No obstante, comentó que esto es un proyecto “bueno” y quien lo considere, puede proponer tal cambio.

En conferencia de prensa recordó que el desempeño de los trabajadores del Poder Judicial está sometido a valoración del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual se creó a partir de la reforma que el expresidente emprendió para que jueces, ministros y magistrados fueran electos por voto popular.

Incluso, llamó a que se transparenten las sanciones que dicha instancia ha emitido respecto a conductas denunciadas contra empleados judiciales.

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“Si se quiere proponer que se proponga. Existe el Tribunal de Disciplina Judicial que, por cierto, sería muy bueno que pusiera públicamente las sanciones o las reglas de ese tribunal para poder evaluar a los jueces. Eso no existía antes. Si alguien quiere proponer que también tengan revocación, que tengan revocación. El pueblo manda.

“Si debe haber revocación o no de mandato, hay que revisarlo. Y si un juez no está cumpliendo con su papel, y está bien que se denuncie que no está cumpliendo con lo que debe ser, que finalmente es el cumplimiento de las leyes y la administración de la justicia”, dijo.

En otro tema, ante la inquietud generada por la reforma a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, sobre si implicará que el Gobierno tome recursos de las Afores, dijo que el objetivo es fortalecer el financiamiento por medio de esquemas responsables.

Expresó su molestia con las críticas que reciben las reformas y proyectos que emprende el Gobierno, y en en este caso, aseguró que el objetivo es reforzar las obras en caminos, aeropuertos y otros puntos.