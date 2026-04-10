México amplía su influencia en la ONU con cuatro cargos clave rumbo a 2030

México obtuvo cuatro posiciones estratégicas dentro de los órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de la ONU tras la jornada electoral celebrada el 8 de abril de 2026 en Nueva York, lo que refuerza su presencia en la agenda multilateral para los próximos años.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el país fue electo para integrar el Comité del Programa y la Coordinación (2027-2029), la Junta Ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (2027-2029), la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (2027-2029) y el Comité de Organizaciones No Gubernamentales (2027-2030).

COMUNICADO. "México es electo a cuatro órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU".https://t.co/YaIT863AqY pic.twitter.com/C07kBG9mwD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 10, 2026

Entre los espacios obtenidos, destaca la participación en la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, desde donde México impulsará políticas enfocadas en seguridad alimentaria, sobre todo en contextos marcados por conflictos y efectos del cambio climático. Además, esa posición permitirá incidir en la designación de la próxima dirección ejecutiva del organismo.

En el ámbito sanitario global, la representación en ONUSIDA abrirá margen para influir en estrategias internacionales frente a la pandemia de VIH/SIDA. El gobierno mexicano apostará por fortalecer la cooperación con comunidades en situación de vulnerabilidad y dar continuidad a la respuesta internacional frente a esta epidemia.

Respecto al Comité del Programa y la Coordinación, México promoverá esquemas administrativos más eficientes dentro de la ONU. La cancillería detalló que buscará evitar duplicidades y orientar los recursos hacia resultados concretos en campo, con énfasis en impacto y eficacia institucional.

La vacuna que se está probando, busca estimular la producción de un determinado tipo de anticuerpos (bnAb), capaces de actuar frente a las variantes del VIH, que causa el Sida ı Foto: Especial

Otro de los espacios obtenidos, el Comité de Organizaciones No Gubernamentales, colocará a México en una posición para defender la participación de la sociedad civil dentro del sistema internacional. La apuesta se centra en “fortalecer la inclusividad y transparencia del sistema de las Naciones Unidas”, esto de acuerdo con el comunicado oficial de la SRE.

Autoridades consulares señalaron que estos resultados reflejan “un reconocimiento a las aportaciones sustantivas de México a la agenda multilateral” y evidencian la confianza de otros Estados en la capacidad del país para contribuir al cumplimiento de los objetivos globales.

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MSL