Transportistas y campesinos amenazan con bloqueos tras romper diálogo con Segob

La relación entre organizaciones de transportistas, campesinos y el gobierno federal atraviesa un nuevo momento de tensión, luego de que algunos grupos decidieran no continuar con el diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y advirtieran sobre posibles bloqueos en distintas carreteras del país.

El punto de quiebre ocurrió cuando dirigentes de estas organizaciones optaron por no ingresar a la sede de la dependencia, ubicada en el Palacio de Cobián, en la Ciudad de México, pese a que ya se encontraba lista una comisión de aproximadamente 40 personas para participar en las mesas de negociación.

De acuerdo con los propios inconformes, la decisión se tomó luego de que autoridades federales condicionaran el diálogo al retiro de los bloqueos que actualmente mantienen en el estado de Sinaloa. En particular, señalaron que se les solicitó liberar al menos tres puntos carreteros donde permanecen manifestantes, principalmente en casetas de peaje.

Productores agrícolas de Sinaloa en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Ante esta condición, los representantes optaron por no ingresar a la reunión, lo que en los hechos derivó en un nuevo rompimiento del diálogo y elevó el riesgo de que las protestas escalen en los próximos días.

Las organizaciones han insistido en que sus demandas no han sido atendidas de manera efectiva. Entre ellas destacan la inseguridad en carreteras, el incremento en los costos de operación (especialmente combustibles) y la falta de apoyos suficientes para el sector agrícola.

El anuncio ha generado preocupación debido al impacto que podrían tener nuevas movilizaciones en vialidades estratégicas del país. En días recientes, ya se habían registrado bloqueos intermitentes en diversas entidades, afectando el flujo de mercancías y provocando retrasos en el transporte.

Transportistas de la ANTAC, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el gobierno federal ha reiterado que el diálogo continúa abierto, aunque ha insistido en que las condiciones deben permitir el libre tránsito y evitar afectaciones a terceros. Esta postura ha marcado una diferencia clave frente a los manifestantes, quienes utilizan los bloqueos como principal mecanismo de presión.

Especialistas advierten que el conflicto refleja problemas estructurales en el campo y el transporte en México, incluyendo la inseguridad, la volatilidad de precios y las limitaciones en financiamiento.

A pesar del nuevo desencuentro, no se descarta que ambas partes retomen las conversaciones en los próximos días. Sin embargo, transportistas y campesinos mantienen la advertencia: de no alcanzar acuerdos concretos, podrían intensificar bloqueos en carreteras, lo que tendría repercusiones en la movilidad y en la cadena de suministro a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL