Transportistas anuncian que cancelan ‘momentáneamente’ movilizaciones y bloqueos

Aspecto de los bloqueos de transportistas del 6 de abril.

Transportistas y campesinos aseguraron que terminarán “momentáneamente” con los bloqueos que iniciaron el lunes, pero reiteraron la acusación de haber sufrido represión en algunos estados.

En un pronunciamiento emitido este martes, segundo día de bloqueos, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que, en un “acuerdo responsable con los representantes de los estados”, se levantarán las manifestaciones “momentáneamente”.

Después de ello, dijo la ANTAC, se anunciarán “las siguientes acciones” en favor de continuar con la exigencia de mejores condiciones de seguridad en las carreteras.

No obstante, enfatizó que no dará “ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos”, luego de reportar que en algunos de los bloqueos realizados desde el lunes llegaron uniformados para retirarlos.

Aseguraron haber sido golpeados, agredidos con armas de fuego y que incluso se desconoce el paradero de algunos manifestantes, sin precisar la cantidad y nombres hasta ahora.

⚠️ MÉXICO | Si no los asaltantes, son los elementos de la Guardia Nacional.



Es el terror que viven todos los días los choferes en las carreteras de nuestro país.



Transportista de verduras en la autopista Puebla-Orizaba, fue víctima del abuso de autoridad, unidades 23829 y… pic.twitter.com/GnwXvyxoLC — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) April 6, 2026

“Estos actos no sólo representan un abuso de autoridad, sino que evidencian un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social”, denunciaron.

Exigieron que se presente de manera inmediata y con bien a las personas que no han localizado y que se cesen las acciones de represión emprendidas, así como que se inicie una investigación exhaustiva e imparcial contra quienes resulten responsables.

“La misma autoridad que tantas veces ha estado ausente cuando el crimen nos roba, agrede, desaparece y arrebata la vida, hoy sí apareció… pero para reprimir, golpear y detener a quienes solo pedimos vivir y trabajar con dignidad“, escribió el ANTAC en un posicionamiento.

En redes sociales compartieron videos del momento en que se observa a los uniformados lanzando pirotecnia contra los tráileres.

También expusieron a elementos de la Guardia Nacional que dispararon contra un camión que circulaba sobre la autopista Amozoc-Córdoba.

Por lo anterior, la ANTAC reiteró su exigencia a las autoridades de combatir la inseguridad a la que se enfrentan en carreteras, y destacó que “no hay mesa de diálogo que pueda sustituir la realidad que se vive en el asfalto”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am