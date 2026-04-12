FGR destruye 18 vehículos ‘monstruos’ asegurados en los últimos meses

La Fiscalía General de la República (FGR), destruyó vehículos de los denominados “monstruos”, con blindaje artesanal (en imagen de archivo).

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó este domingo en Reynosa, Tamaulipas, 18 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, que fueron asegurados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en el marco de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y que presuntamente eran utilizados por integrantes de grupos delictivos.

Las unidades fueron desmanteladas en el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito” y están vinculadas a 16 carpetas de investigación.

Su aseguramiento se realizó en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La #FGR en el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, destruyó 18 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos” en #Tamaulipas. Las unidades fueron aseguradas entre diciembre de 2025 y febrero 2026. De acuerdo con las investigaciones,… pic.twitter.com/tJ3uCPZne9 — FGR México (@FGRMexico) April 12, 2026

El procedimiento estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, con la presencia de representantes de autoridades federales y locales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que la destrucción se realizara conforme a la normativa aplicable.

En febrero pasado, bajo el mismo programa, la FGR destruyó otros 23 vehículos con el mismo tipo de blindaje artesanal.

Estas unidades habían sido aseguradas entre noviembre del año 2025 y enero del 2026, en colaboración con la Guardia Estatal, en acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con las investigaciones realizadas, estos vehículos estaban relacionados con al menos 19 carpetas de investigación.

Destruye FGR vehículos ‘monstruos’ en imagen de archivo ı Foto: FGR

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LMCT