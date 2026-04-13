Beca Rita Cetina para primaria 2026: Fecha en que se entrega la tarjeta

La Beca Rita Cetina es un Programa para el Bienestar dirgido a estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas de México, y tiene la finalidad de apoyar la economía de las familias.

La cobertra de este apoyo se extendió durante el 2026, por lo que ahora no solo está dirigido a esutidiantes de secundaria, sino que ahora también está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares de primaria para el comienzo de cada ciclo escolar.

Las madres, padres o tutores de las y los estudiantes de primaria pudieron realizar el registro totalmente gratis en la página oficial de la Beca Rita Cetina hasta el 19 de marzo, y durante los próximos meses recibirán la tarjeta.

Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares ı Foto: Especial

Fecha de entrega de la tarjeta Beca Rita Cetina para primaria

Debido a que el periodo de registro para las y los estudiantes que aún no cuentan con una beca del Gobierno de México estuvo disponible hasta marzo, durante los próximos meses se comenzará a realizar la entrega de tarjetas.

Esta beca brinda un único apoyo anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante inscrito en una primaria pública, y si su información fue validada de manera adecuada durante el periodo de registro, pronto recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, la entrega de las tarjetas comenzará a partir del próximo 18 de mayo, y continuará hasta el 31 de julio del 2026.

Beca Rita Cetina para primaria 2026 ı Foto: Redes Sociales

Las madres, padres y tutores deberán acudir a la entrega de la tarjeta en la fecha correspondiente con sus documentos y los documentos de el o los estudiantes beneficiarios.

Para la entrega de la tarjeta del Banco del Binetestar se deben presentar los siguientes documentos del padre, madre o tutor:

Identificación oficial en original y copia.

CURP en copia.

Acta de nacimiento en copia.

Comprobante de domicilio en copia, no mayor a 6 meses de antigüedad

También se debe entregar la CURP y Acta de nacimiento en copia del estudiante para poder recibir la tarjeta en la que se realizará el depósito del apoyo económico.

Pese a que la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares se realizará en agosto, aún no se han dado a conocer las fechas exactas, debido a que la dispersión de tarjetas se realizará en los próximos meses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.