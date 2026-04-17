Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 17 de abril

La autopista México-Puebla presenta incremento en la carga vehicular este viernes 17 de abril, con flujo constante en ambos sentidos, especialmente en tramos cercanos a la Ciudad de México.

Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento durante gran parte del día, principalmente en horas pico.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 17 de abril.

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La circulación se mantiene abierta; sin embargo, el aumento en el número de vehículos típico de viernes provoca reducciones de velocidad en casetas, accesos y zonas de incorporación.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas por incidentes menores, como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia constante para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se concentra mayor carga vehicular este viernes incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de salida e ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se generan cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes.

En estos sectores, los automovilistas pueden experimentar circulación intermitente o avance a baja velocidad, sobre todo durante la mañana y la tarde.

Condiciones recientes y posibles afectaciones

En días recientes, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y en zonas cercanas al kilómetro 20, derivados de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, autoridades no descartan labores de mantenimiento o ajustes menores, lo que podría generar afectaciones puntuales en la circulación. Asimismo, el incremento en la movilidad propio del viernes puede derivar en retrasos adicionales en algunos tramos.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades más transitadas del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos y garantizar un traslado seguro.

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MSL