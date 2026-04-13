ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, por presunta situación migratoria irregular

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a Rafael Zaga Tawil, quien en México enfrenta cargos por presunta corrupción y desvío de recursos, si bien la captura habría sido por una presunta situación migratoria irregular.

Una ficha en el sitio web oficial del Servicio muestra que el estatus de Zaga Tawil es de “bajo custodia del ICE”, y aclara que se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

No se proporciona más información sobre su detención, si bien su captura a manos del ICE apunta a una situación migratoria irregular.

🚨ICE detiene a Rafael Zaga Tawil



El empresario mexicano es señalado por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos del Infonavit.



Se encuentra detenido en el Glades County Detention Center.



Su arresto apunta a una situación migratoria irregular. pic.twitter.com/1lFPt1ked1 — Azucena Uresti (@azucenau) April 13, 2026

En México, Rafael Zaga Tawil enfrenta cargos relacionados con corrupción y presunto desvío de recursos.

Se le acusa de participar en un esquema para saquear más de 5 mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En 2017, el Infonavit pagó una indemnización multimillonaria a Telra Realty, empresa de la que Zaga Tawil es accionista, por la terminación anticipada de contratos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que este pago fue ilegal, ya que la empresa no tenía la capacidad técnica para cumplir los contratos originales y todo fue una simulación para extraer fondos públicos.

Por estos hechos, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rafael Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde 2022, mientras que su hermano Teófilo fue detenido en México en 2021 por el mismo caso, aunque salió de prisión a finales de 2023 para seguir su proceso en libertad.

Se desconoce si será entregado en extradición a México.

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