Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 14 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $22.00 el kilo
- Piña miel: $22.50
- Pera de Anjou: $39.90 el kilo
- Mango paraíso: $26.00 el kilo
- Papaya Maradol: $39.00 el kilo
- Mango Ataulfo: $39.00 el kilo
- Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo
- Chile serrano: $59.00 el kilo
- Cebolla blanca: $21.90 el kilo
- Papa blanca: $21.90 el kilo
- Pera Bosc: $39.90 el kilo
- Limón sin semilla: $24.90 el kilo
- Zanahoria: $14.90 el kilo
- Limón agrio: $24.90 el kilo
- Sandía roja: $19.00 el kilo
- Melón chino: $26.90 el kilo
- Corazones de lechuga orejona Marketside: $54.00 la pieza
- Lechuga francesa o italiana Marketside: $38.00 la pieza
- Lechuga sweet crunchy Eva: $49.00
- Espárrago verde: $64.00
Carnes, Pollo y Pescados
- Milanesa de pechuga: $169.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Mojarra Tilapia: $84.00 el kilo
- Fajita de pechuga natural: $140.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $162.00 el kilo
- Milanesa congelada: $154.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $132.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 g: $134.00 el paquete
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla: $59.00 el kilo
- Barrita de surmimi Marketside: $59.00
- Camarón coctelero: $144.00
- Camarón grande sin cabeza: $299.00 cada paquete
- Filete Tilapia: $96.00 el kilo
- Chuleta de cerdo: $140.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $205.00 el paquete
- Camarón pacotilla mediano: $329.00 el kilo
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LMCT