Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 14 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Piña miel: $22.50

Pera de Anjou: $39.90 el kilo

Mango paraíso: $26.00 el kilo

Papaya Maradol: $39.00 el kilo

Mango Ataulfo: $39.00 el kilo

Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo

Chile serrano: $59.00 el kilo

Cebolla blanca: $21.90 el kilo

Papa blanca: $21.90 el kilo

Pera Bosc: $39.90 el kilo

Limón sin semilla: $24.90 el kilo

Zanahoria: $14.90 el kilo

Limón agrio: $24.90 el kilo

Sandía roja: $19.00 el kilo

Melón chino: $26.90 el kilo

Corazones de lechuga orejona Marketside: $54.00 la pieza

Lechuga francesa o italiana Marketside: $38.00 la pieza

Lechuga sweet crunchy Eva: $49.00

Espárrago verde: $64.00

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

Milanesa de pechuga : $169.00 el kilo

Pechuga sin piel : $162.00 el kilo

Mojarra Tilapia : $84.00 el kilo

Fajita de pechuga natural: $140.00 el kilo

Pechuga sin piel: $162.00 el kilo

Milanesa congelada: $154.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $132.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada 300 g : $134.00 el paquete

Cubitos de atún Dolores aleta amarilla : $59.00 el kilo

Barrita de surmimi Marketside: $59.00

Camarón coctelero: $144.00

Camarón grande sin cabeza: $299.00 cada paquete

Filete Tilapia: $96.00 el kilo

Chuleta de cerdo: $140.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $205.00 el paquete

Camarón pacotilla mediano: $329.00 el kilo

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LMCT