Gobierno de Sheinbaum reporta disminución de 41% en homicidio doloso en 18 meses

Marcela Figueroa, titular de la SESNSP, expone cifras en la conferencia matutina.

El Gobierno federal reportó una disminución en 41 por ciento en el delito de homicidio doloso en México, desde septiembre de 2024, cuando inició la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), de acuerdo con las cifras que presentó la mañana de este martes en la Conferencia del Pueblo.

Pese a ligero repunte en marzo de 2026, sigue baja sostenida en homicidios dolosos. ı Foto: Captura de video

Según la exposición de Figueroa Franco, en marzo de 2026 se registró un promedio de 51.4 por ciento de homicidios diarios.

Si bien la cifra representa un ligero repunte conforme a febrero de 2026, la titular del SESNSP informó que representa el marzo con el menor promedio de homicidios en 10 años, desde 2016.

Marzo de 2026 es el más bajo en homicidios dolosos desde 2016, según cifras del SESNSP. ı Foto: Captura de video

Asimismo, según Figueroa Franco, esta cifra representa una disminución de 41 por ciento del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024, lo cual, a su vez, se traduce en 35 homicidios dolosos menos a diario.

Finalmente, la SESNSP expuso que las cifras de marzo de 2026 contribuyeron a que el primer trimestre de 2026 sea el más bajo en homicidios dolosos desde 2016.

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