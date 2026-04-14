La Familia Michoacana, probable autor de desaparición de alcalde de Taxco y su padre: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las investigaciones sobre la desaparición de Juan Vega Carranza, alcalde de Taxco, y el secuestro de su padre, Juan Vega Arredondo, apuntan a una posible autoría del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Así lo informó García Harfuch en la Conferencia del Pueblo de este martes, en donde brindó más detalles sobre la desaparición de Juan Vega Carranza y Juan Vega Alarcón, quienes fueron localizados con vida y “a salvo” el lunes.

Al respecto, García Harfuch adelantó que, según las investigaciones, el grupo delictivo La Familia Michoacana estaría involucrado en el caso.

🔴El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que ayer fueron localizados en el Edomex el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega, y su padre, quienes fueron privados de la libertad el 11 de abril. Fueron trasladados a Iguala.pic.twitter.com/UBqBSuD67k — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

Incluso, remarcó que se tiene conocimiento de dos mantas que aparecieron en contra del alcalde de Taxco, una el año pasado y otra el presente. Al respecto, el secretario de Seguridad aseguró que estas ya forman parte de la carpeta de investigación.

Por otro lado, García Harfuch detalló que en el operativo participaron autoridades federales en colaboración con autoridades de Guerrero y Estado de México, toda vez que, explicó, se tuvo conocimiento de que la desaparición del edil y su padre ocurrió en los límites entre ambos estados.

“Había indicios de que [ocurrió] en límites del Estado de México con Guerrero, por eso se involucra también a las autoridades del Estado de México. Sobrevolaron helicópteros de Sedena, de Marina, del Estado de Guerrero, del Estado de México y se localiza a dos personas con vida”, explicó García Harfuch.

El titular de la SSPC aseguró que, más adelante, la Fiscalía de Guerrero dará más información.

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